Călin Georgescu spune despre George SImion că-i este un protejat, nu partener…

george simion si calin georgescu la vot alegeri prezidentiale 2025 in mogosoaia
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Călin Georgescu spune despre George SImion că-i este un protejat, nu partener / ”Evident că AUR are nevoie de mai multă ordine şi mai multă disciplină ca să fie cât mai coerent”

Fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a afirmat, luni seară, că preşedintele AUR, George Simion, a fost protejatul său, nu partenerul său şi a adăugat că acesta s-a maturizat mult, dar mai are multe de făcut. În plus, Călon Georgescu crede că ”un Partid Social Democrat care s-ar reforma din temelii, cum era pe vremuri, poate ajuta mult la binele acestei ţări”, transmite News.ro.

Călin Georgescu a fost întrebat, luni seară, la Gândul, dacă George Simion i-a fost protejat sau partener.

”Ce am spus eu: protejat. Eu aşa am spus. Am spus că atât era şi chestiunea asta se menţine. Ce pot să spun este aşa. Sunt acuzaţi partidul AUR că sunt extremişti. Nu sunt extremişti, sunt suveranişti şi sigur că nu le convine multora acest lucru. Evident că partidul AUR are nevoie de mai multă ordine şi mai multă disciplină ca să fie cât mai coerent, consecvent şi să facă mult mai multe lucruri pentru naţiunea română”, a declarat Căli Georgescu.

În ceea ce-l priveşte pe liderul AUR, George Simion, Călin Georgescu crede că ”mai are însă multe de făcut”.

”George Simion categoric că s-a maturizat mult, mai are însă multe de făcut, mai ales cu el însuşi, dar cert este un lucru că sunt progrese”, a mai declarat Georgescu.

Potrivit acestuia, în cazul unor alegeri anticopate, AUR – care este acum cotat cu 40% – ”va fi categoric pe primul loc”.

”Nu ştiu cât are acum, 40%, dar probabil că va ajunge mai sus, poate chiar la 50%”, a mai declarat Călin Georgescu.

În plus, Georgescu crede că ”un Partid Social Democrat care s-ar reforma din temelii, cum era pe vremuri, poate ajuta mult la binele acestei ţări”.

