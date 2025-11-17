G4Media.ro
Oscar Piastri, în picaj total la McLaren: „Sunt multe lucruri care merg…

Oscar Piastri / Sursa foto: XPB Images, XPB Images Ltd / Alamy / Profimedia

Oscar Piastri, în picaj total la McLaren: „Sunt multe lucruri care merg prost”

Oscar Piastri a avut parte de o ultimă parte de sezon de coșmar, avantajul său din fruntea ierarhiei mondiale „topindu-se” cursă de cursă în Formula 1. Australianul se găsește la 24 de puncte în urma coechipierului Lando Norris (liderul mondial), iar senzația acestuia este că „sunt multe lucruri care merg prost” în acest moment pentru el.

După o primă jumătate de sezon fantastică, Piastri a început să comită tot mai multe erori, iar acestea l-au tras constant în jos din punct de vedere mental.

Verstappen s-a tot apropiat în ierarhia mondială, în timp ce coechipierul Norris a pus puncte prețioase în dreptul său etapă de etapă.

În condițiile în care Oscar a arătat că este „certat” cu monopostul McLaren, Norris l-a depășit în ierarhie și a pus chiar și un avantaj confortabil de 24 de puncte între el și coechipierul său de la McLaren.

Perioada de coșmar pare să nu se mai termine pentru Piastri, iar managerul său, fostul pilot Mark Webber, spune că lucrurile sunt clare în F1: „ori pui presiune, ori ești sub presiune” (ceea ce s-a întâmplat de altfel cu Oscar).

După cursa din Brazilia, Piastri a comentat spunând că monopostul McLaren nu a avut un ritm grozav pe durata cursei de la Interlagos. Această declarație surprinde cumva, iar asta în condițiile în care coechipierul Norris „a zburdat” pe circuit și a câștigat cursa.

„Lucrurile nu au mers ușor, asta e sigur, cred. Mașina a mers într-o direcție care nu mi-a plăcut prea mult.
Sunt multe lucruri care merg prost în acest moment”, a recunoscut Piastri.

Aflat al doilea în clasamentul mondial al piloților, Piastri are de recuperat 24 de puncte față de Norris, în timp ce Verstappen s-a apropiat la doar 25 (este în pericol și locul al doilea).

În vară, după Marele Premiu al Olandei, Piastri avea 104 puncte avans față de Max.

Clasamentul piloților după cursa din Brazilia

  1. Lando Norris (McLaren) 390 puncte
  2. Oscar Piastri (McLaren) 366
  3. Max Verstappen (RedBull) 341
  4. George Russell (Mercedes) 276
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 214
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) 148
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) 122
  8. Alexander Albon (Williams) 73
  9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 43
  11. Oliver Bearman (Haas) 40
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) 40
  13. Carlos Sainz (Williams) 38
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) 36
  15. Lance Stroll (Aston Martin) 32
  16. Esteban Ocon (Haas) 30
  17. Yuki Tsunoda (RedBull) 28
  18. Pierre Gasly (Alpine) 22
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) 0
  21. Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

  1. McLaren 756 puncte / campioană
  2. Mercedes 398
  3. RedBull 366
  4. Ferrari 362
  5. Williams 111
  6. Racing Bulls 82
  7. Aston Martin 72
  8. Haas 70
  9. Kick Sauber 62
  10. Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

Tags:
