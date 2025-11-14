G4Media.ro
Paradox în F1: Ferrari domină financiar, dar dezamăgește crunt pe circuit

Monopostul de Formula 1 al celor de la Scuderia Ferrari pe circuit.
Monopostul Ferrari / Sursa foto: captură YouTube

Ferrari și-a dezamăgit fanii de pretutindeni și în acest sezon, dar Scuderia continuă să fie cea mai valoroasă echipă din Formula 1, transmite Sportico, conform blackbookmotorsport.com.

Concret, echipa de la Maranello este cotată la 6.4 miliarde de dolari, fiind prima, fără rival în F1, cu toate că rezultatele de pe circuite arată altceva.

Conform sursei citate, cele zece echipe de pe grila de start valorează în total 34 de miliarde de dolari, într-o continuă creștere.

Mercedes este a doua în ierarhie, cu o valoare de piață de 5.88 miliarde de dolari. Podiumul este completat de McLaren, campioana de la constructori, cu o valoare de 4.73 miliarde de dolari.

În fine, a patra clasată este RedBull Racing, echipa lui Max Verstappen: 4.32 miliarde de dolari.

În coada ierarhiei se află americanii de la Haas: 1.68 miliarde de dolari.

Dacă este să ne raportăm la cea mai mare creștere de anul trecut și până în prezent, McLaren este prima: +78%.

Toate echipele de pe grila de start au înregistrat creșteri semnificative.

  1. Ferrari 6.4 miliarde de dolari
  2. Mercedes 5.8 miliarde de dolari
  3. McLaren 4.7 miliarde de dolari
  4. RedBull Racing 4.3 miliarde de dolari
  5. Aston Martin 3 miliarde de dolari
  6. Wiliams 2.14 miliarde de dolari
  7. Alpine 2.08 miliarde de dolari
  8. Racing Bulls 2.05 miliarde de dolari
  9. Kick Sauber 1.88 miliarde de dolari
  10. Haas 1.68 miliarde de dolari

