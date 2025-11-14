Scandal în garajul Ferrari: Inginerii Scuderiei au găsit vinovatul pentru sezonul dezastruos din F1

SF-25 este un monopost care și-a arătat din plin limitele în sezonul 2025 al Formulei 1. Președintele Ferrari, John Elkann, s-a luat recent de piloții Charles Leclerc și Lewis Hamilton, dar inginerii Scuderiei vorbesc despre „marele vinovat”: fostul director tehnic Enrico Cardile (50 de ani).

Enrico Cardile a proiectat SF-25, iar inginerii Ferrari îl văd principal vinovat pentru sezonul modest din F1

Nu e liniște în garajul Ferrari și nici nu are cum să fie după un sezon dezastruos în care Scuderia nu a bifat vreo victorie.

Mai mult decât atât, Ferrari este în pericol să nu prindă podiumul în ierarhia constructorilor, lucru care s-a întâmplat de alte trei ori începând din 1993.

Președintele John Elkann a avut o ieșire nervoasă în urmă cu doar câteva zile, atunci când s-a luat de piloții Charles Leclerc și Lewis Hamilton, cei despre care a spus că „vorbesc prea mult” și că ar trebui să se concentreze pe pilotat.

Cu scandalul cât casa în propriul garaj, Ferrari a găsit totuși vinovatul pentru evoluția modestă din 2025.

Inginerii Scuderiei aruncă vina pe fostul directorul tehnic Enrico Cardile.

Conform f1oversteer.com, SF-25 este creația lui Cardile.

Anul trecut, Ferrari a fost foarte aproape să pună capăt secetei și să triumfe la constructori. În cele din urmă, Scuderia a pierdut lupta cu McLaren pentru doar 14 puncte, iar titlul a mers la echipa din Woking.

Cu toate că a terminat pe locul al doilea, Ferrari dădea semne de revenire: a câștigat 5 curse de-a lungul sezonului 2024.

Monopostul pentru 2025 a fost gândit de Enrico Cardile, dar acesta a plecat de la echipă în luna iulie, atunci când și-a dat demisia și a semnat cu rivalii de la Aston Martin.

Scuderia îl angajase deja pe Loic Serra de la Mercedes, dar venirea acestuia a fost una târzie: nu a apucat să aibă vreo influență asupra monopostului pentru 2025.

În aceste condiții, Ferrari a mers mai departe cu schițele lui Cardile, dar acesta nu a mai fost de față pentru a vedea proiectul cum eșuează.

Fred Vasseur a preluat din mers funcția de director tehnic interimar, iar continuare este cunoscută de toată lumea: Ferrari nu a câștigat vreo cursă în 2025.

Conform Motorsport Italia, inginerii Ferrari se absolvă de responsabilitate descriind modelul SF-25 drept „creația lui Cardile”.

Acest lucru însă ignoră rolul șefului departamentului de aerodinamică, Diego Tondi, și al șefului departamentului de șasiu, Fabio Montecchi.

Clasamentul piloților după cursa din Brazilia

Lando Norris (McLaren) 390 puncte Oscar Piastri (McLaren) 366 Max Verstappen (RedBull) 341 George Russell (Mercedes) 276 Charles Leclerc (Ferrari) 214 Lewis Hamilton (Ferrari) 148 Kimi Antonelli (Mercedes) 122 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43 Isack Hadjar (Racing Bulls) 43 Oliver Bearman (Haas) 40 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Carlos Sainz (Williams) 38 Liam Lawson (Racing Bulls) 36 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

McLaren 756 puncte / campioană Mercedes 398 RedBull 366 Ferrari 362 Williams 111 Racing Bulls 82 Aston Martin 72 Haas 70 Kick Sauber 62 Alpine 22.

