Scandal în garajul Ferrari: Inginerii Scuderiei au găsit vinovatul pentru sezonul dezastruos din F1
SF-25 este un monopost care și-a arătat din plin limitele în sezonul 2025 al Formulei 1. Președintele Ferrari, John Elkann, s-a luat recent de piloții Charles Leclerc și Lewis Hamilton, dar inginerii Scuderiei vorbesc despre „marele vinovat”: fostul director tehnic Enrico Cardile (50 de ani).
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Enrico Cardile a proiectat SF-25, iar inginerii Ferrari îl văd principal vinovat pentru sezonul modest din F1
Nu e liniște în garajul Ferrari și nici nu are cum să fie după un sezon dezastruos în care Scuderia nu a bifat vreo victorie.
Mai mult decât atât, Ferrari este în pericol să nu prindă podiumul în ierarhia constructorilor, lucru care s-a întâmplat de alte trei ori începând din 1993.
Președintele John Elkann a avut o ieșire nervoasă în urmă cu doar câteva zile, atunci când s-a luat de piloții Charles Leclerc și Lewis Hamilton, cei despre care a spus că „vorbesc prea mult” și că ar trebui să se concentreze pe pilotat.
Cu scandalul cât casa în propriul garaj, Ferrari a găsit totuși vinovatul pentru evoluția modestă din 2025.
Inginerii Scuderiei aruncă vina pe fostul directorul tehnic Enrico Cardile.
Conform f1oversteer.com, SF-25 este creația lui Cardile.
Anul trecut, Ferrari a fost foarte aproape să pună capăt secetei și să triumfe la constructori. În cele din urmă, Scuderia a pierdut lupta cu McLaren pentru doar 14 puncte, iar titlul a mers la echipa din Woking.
Cu toate că a terminat pe locul al doilea, Ferrari dădea semne de revenire: a câștigat 5 curse de-a lungul sezonului 2024.
Monopostul pentru 2025 a fost gândit de Enrico Cardile, dar acesta a plecat de la echipă în luna iulie, atunci când și-a dat demisia și a semnat cu rivalii de la Aston Martin.
Scuderia îl angajase deja pe Loic Serra de la Mercedes, dar venirea acestuia a fost una târzie: nu a apucat să aibă vreo influență asupra monopostului pentru 2025.
În aceste condiții, Ferrari a mers mai departe cu schițele lui Cardile, dar acesta nu a mai fost de față pentru a vedea proiectul cum eșuează.
Fred Vasseur a preluat din mers funcția de director tehnic interimar, iar continuare este cunoscută de toată lumea: Ferrari nu a câștigat vreo cursă în 2025.
Conform Motorsport Italia, inginerii Ferrari se absolvă de responsabilitate descriind modelul SF-25 drept „creația lui Cardile”.
Acest lucru însă ignoră rolul șefului departamentului de aerodinamică, Diego Tondi, și al șefului departamentului de șasiu, Fabio Montecchi.
- Ferrari fierbe după Interlagos: Hamilton și Leclerc reacționează după atacul dur al președintelui Scuderiei
Clasamentul piloților după cursa din Brazilia
- Lando Norris (McLaren) 390 puncte
- Oscar Piastri (McLaren) 366
- Max Verstappen (RedBull) 341
- George Russell (Mercedes) 276
- Charles Leclerc (Ferrari) 214
- Lewis Hamilton (Ferrari) 148
- Kimi Antonelli (Mercedes) 122
- Alexander Albon (Williams) 73
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43
- Isack Hadjar (Racing Bulls) 43
- Oliver Bearman (Haas) 40
- Fernando Alonso (Aston Martin) 40
- Carlos Sainz (Williams) 38
- Liam Lawson (Racing Bulls) 36
- Lance Stroll (Aston Martin) 32
- Esteban Ocon (Haas) 30
- Yuki Tsunoda (RedBull) 28
- Pierre Gasly (Alpine) 22
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
- Franco Colapinto (Alpine) 0
- Jack Doohan (Alpine) 0
Clasament constructori
- McLaren 756 puncte / campioană
- Mercedes 398
- RedBull 366
- Ferrari 362
- Williams 111
- Racing Bulls 82
- Aston Martin 72
- Haas 70
- Kick Sauber 62
- Alpine 22.
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie –Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie –Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – Câștigător Oscar Piastri
- Italia (Monza) – Câștigător Max Verstappen
- Azerbaijan (Baku) – Câștigător Max Verstappen
- Singapore (Marina Bay) – Câștigător George Russell
- SUA (Austin) –Câștigător Max Verstappen
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – Câștigător Lando Norris
- Sao Paulo (Interlagos) – Câștigător Lando Norris
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.