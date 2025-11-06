Alarmă la Ferrari: Noii angajați ai Scuderiei, șocați de performanțele motorului pentru 2026

Motorul pe care Ferrari îl dezvoltă pentru sezonul 2026 din Formula 1 ridică mari semne de întrebare. Inginerii veniți de la Renault la Maranello atrag atenția că unitatea de propulsie nu este la un nivel prea bun, transmite Formula1.it.

Echipele din Marele Circ se pregătesc intens pentru modificările de regulament din 2026, dar primele semnale din interiorul uzinei de la Maranello nu sunt deloc încurajatoare.

Concret, noii angajați veniti la Ferrari de la divizia de F1 a Renault s-au declarat îngrijorați de performanțele motorului Ferrari pentru 2026.

Sursa citată menționează faptul că testele preliminare au arătat că motorul Alpine pentru 2026 ar fi peste cel Ferrari din prezent. Acest lucru a activat o alarmă în cadrul Scuderiei.

„Motorul Alpine era mai puternic. Datele noastre arătau mai bine decât ce am găsit la Maranello”, ar fi comentat, în privat, unul dintre foștii ingineri ai Alpine, potrivit Formula1.it.

Speranțele Ferrari sunt acelea că inginerii sosiți din Franța ar putea aduce la un nivel superior motorul pe care Scuderia se va baza pentru 2026.

De altfel, Ferrari va furniza unitatea sa de propulsie și pentru Cadillac (General Motors) pe lângă înțelegerea deja existentă cu Haas.

Ferrari nu mai are foarte mult timp la dispoziție pentru a îndrepta „daunele”, în perioada 26-30 ianuarie 2026 urmând să aibă loc testele oficiale la Barcelona.

Scuderia va fi unul dintre cei cinci producători de motoare din sezonul 2026 de F1, alături de Mercedes, Honda, Audi și RedBull Powertrains.

Audi va debuta în Formula 1 ca echipă de fabrică completă anul viitor, în timp ce Honda va părăsi RedBull pentru un parteneriat cu Aston Martin (va reface echipa cu Adrian Newey).

Alpine nu va mai folosi propriile motoare Renault, urmând să devină client Mercedes de anul viitor.

Ingineri de la Renault au ajuns la Ferrari după ce a fost închisă divizia de motoare F1 de la fabrica din Viry-Chatillon.

Ferrari a profitat de ieșirea Renault din postura de constructor de motoare și a angajat o parte dintre angajații săi.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

Lando Norris (McLaren) 357 puncte Oscar Piastri (McLaren) 356 Max Verstappen (RedBull) 321 George Russell (Mercedes) 258 Charles Leclerc (Ferrari) 210 Lewis Hamilton (Ferrari) 146 Kimi Antonelli (Mercedes) 97 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39 Carlos Sainz (Williams) 38 Fernando Alonso (Aston Martin) 37 Oliver Bearman (Haas) 32 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Liam Lawson (Racing Bulls) 30 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

McLaren 713 puncte / campioană Ferrari 356 Mercedes 355 RedBull 346 Williams 111 Racing Bulls 72 Aston Martin 69 Haas 62 Kick Sauber 60 Alpine 20

