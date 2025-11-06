G4Media.ro
Nicușor Dan, la Forumul NATO pentru Industria de Apărare: ”România este mai…

mark-rutte-nicusor-dan-cotroceni-nato
sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Nicușor Dan, la Forumul NATO pentru Industria de Apărare: ”România este mai apărată ca oricând și pregătită să-și asume un rol tot mai puternic pe flancul estic și pentru propria sa securitate”

Președintele Nicușor Dan a făcut declarații, joi, la Forumul NATO pentru Industria de Apărare, organizat la București.

Principalele declarații:

  • Contextul actual ne obligă din păcate să vorbim tot mai mult de reînarmare
  • Pacea și securitatea nu sunt niciodată garantate
  • Reînarmarea nu este o alegere, ci o necesitate
  • Rolul NATO este de a proteja pacea și a descuraja orice potențială agresiune și a vedea că forțele noastre armate sunt bine pregătite
  • Avem războiul inegal al Rusiei împotriva Ucraina, la granița României
  • Agresivitatea Rusiei, dincolo de Ucraina cu încălcările recente ale spațiului aliat și intensificarea atacurilor hibride arată că trebuie să facem mai mult să ne apărăm
  • Să rămânem uniți
  • Angajamentul NATO este de apărare colectivă, avem încredere deplină că NATO e angajată să apere fiecare centimentru al alianței
  • Noi, aliații, trebuie să ne asumăm responsabilități sporite
  • Trebuie să consolidăm industria de apărare națională, europeană și transatlantică
  • La Summitul NATO de la Haga am stabilit creșterea contribuției pentru apărare
  • Un element cheie este să lucrăm împreună, să producem în cooperare echipamentele de care statele membre au nevoie
  • Un alt obiectiv este să dezvoltăm mobilitatea militarea pe flancul estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră, atât de necesare acum
  • Să consolidăm capabilitățile cu dublă utilizare, cum ar fi căile ferate
  • Acesta este contextul în care NATO Industry Forum capătă o importanță sporită, facilităm dialogul direct între alianță și sectorul industrial
  • Subliniez un aspect important: România este mai apărată ca oricând și pregătită să-și asume un rol tot mai puternic pe flancul estic și pentru propria sa securitate

Context

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a efectuat o vizită în România, miercuri și joi. Este prima vizită la București de la preluarea conducerii Alianței.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, l-a primit miercuri la ora 13.30, la Palatul Cotroceni, pe Mark Rutte.

De la Cotroceni, Mark Rutte a mers la Palatul Victoria. Începând cu ora 16:30 secretarul general al NATO s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan.

