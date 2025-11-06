Nicușor Dan, la Forumul NATO pentru Industria de Apărare: ”România este mai apărată ca oricând și pregătită să-și asume un rol tot mai puternic pe flancul estic și pentru propria sa securitate”

Președintele Nicușor Dan a făcut declarații, joi, la Forumul NATO pentru Industria de Apărare, organizat la București.

Principalele declarații:

Contextul actual ne obligă din păcate să vorbim tot mai mult de reînarmare

Pacea și securitatea nu sunt niciodată garantate

Reînarmarea nu este o alegere, ci o necesitate

Rolul NATO este de a proteja pacea și a descuraja orice potențială agresiune și a vedea că forțele noastre armate sunt bine pregătite

Avem războiul inegal al Rusiei împotriva Ucraina, la granița României

Agresivitatea Rusiei, dincolo de Ucraina cu încălcările recente ale spațiului aliat și intensificarea atacurilor hibride arată că trebuie să facem mai mult să ne apărăm

Să rămânem uniți

Angajamentul NATO este de apărare colectivă, avem încredere deplină că NATO e angajată să apere fiecare centimentru al alianței

Noi, aliații, trebuie să ne asumăm responsabilități sporite

Trebuie să consolidăm industria de apărare națională, europeană și transatlantică

La Summitul NATO de la Haga am stabilit creșterea contribuției pentru apărare

Un element cheie este să lucrăm împreună, să producem în cooperare echipamentele de care statele membre au nevoie

Un alt obiectiv este să dezvoltăm mobilitatea militarea pe flancul estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră, atât de necesare acum

Să consolidăm capabilitățile cu dublă utilizare, cum ar fi căile ferate

Acesta este contextul în care NATO Industry Forum capătă o importanță sporită, facilităm dialogul direct între alianță și sectorul industrial

Subliniez un aspect important: România este mai apărată ca oricând și pregătită să-și asume un rol tot mai puternic pe flancul estic și pentru propria sa securitate

Context

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a efectuat o vizită în România, miercuri și joi. Este prima vizită la București de la preluarea conducerii Alianței.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, l-a primit miercuri la ora 13.30, la Palatul Cotroceni, pe Mark Rutte.

De la Cotroceni, Mark Rutte a mers la Palatul Victoria. Începând cu ora 16:30 secretarul general al NATO s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan.