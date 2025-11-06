Nicușor Dan, la Forumul NATO pentru Industria de Apărare: ”România este mai apărată ca oricând și pregătită să-și asume un rol tot mai puternic pe flancul estic și pentru propria sa securitate”
Președintele Nicușor Dan a făcut declarații, joi, la Forumul NATO pentru Industria de Apărare, organizat la București.
Principalele declarații:
- Contextul actual ne obligă din păcate să vorbim tot mai mult de reînarmare
- Pacea și securitatea nu sunt niciodată garantate
- Reînarmarea nu este o alegere, ci o necesitate
- Rolul NATO este de a proteja pacea și a descuraja orice potențială agresiune și a vedea că forțele noastre armate sunt bine pregătite
- Avem războiul inegal al Rusiei împotriva Ucraina, la granița României
- Agresivitatea Rusiei, dincolo de Ucraina cu încălcările recente ale spațiului aliat și intensificarea atacurilor hibride arată că trebuie să facem mai mult să ne apărăm
- Să rămânem uniți
- Angajamentul NATO este de apărare colectivă, avem încredere deplină că NATO e angajată să apere fiecare centimentru al alianței
- Noi, aliații, trebuie să ne asumăm responsabilități sporite
- Trebuie să consolidăm industria de apărare națională, europeană și transatlantică
- La Summitul NATO de la Haga am stabilit creșterea contribuției pentru apărare
- Un element cheie este să lucrăm împreună, să producem în cooperare echipamentele de care statele membre au nevoie
- Un alt obiectiv este să dezvoltăm mobilitatea militarea pe flancul estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră, atât de necesare acum
- Să consolidăm capabilitățile cu dublă utilizare, cum ar fi căile ferate
- Acesta este contextul în care NATO Industry Forum capătă o importanță sporită, facilităm dialogul direct între alianță și sectorul industrial
- Subliniez un aspect important: România este mai apărată ca oricând și pregătită să-și asume un rol tot mai puternic pe flancul estic și pentru propria sa securitate
Context
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a efectuat o vizită în România, miercuri și joi. Este prima vizită la București de la preluarea conducerii Alianței.
Preşedintele României, Nicuşor Dan, l-a primit miercuri la ora 13.30, la Palatul Cotroceni, pe Mark Rutte.
De la Cotroceni, Mark Rutte a mers la Palatul Victoria. Începând cu ora 16:30 secretarul general al NATO s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan.
