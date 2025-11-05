LIVE Mark Rutte, în România: ”NATO e aici pe tot flancul estic. Când e nevoie putem aduce trupele necesare / Aveți și mândria voastră, Forțele Armate Române, dar dacă ar exista un atac, tot NATO va veni să vă salveze” / Întâlnire cu premierul Bolojan, la 16:00

Mark Rutte, șeful NATO, se află miercuri și joi în prima sa vizită în România în calitate de secretar general al Alianței Nord-Atlantice. Acesta participă joi la Forumul NATO pentru Industria de Apărare. Rutte va fi primit de președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan, la 13:30, respectiv 16:00. G4Media transmite LIVE TEXT principalele declarații de miercuri.

Ora 15:49 A început conferința comună a președintelui Nicușor Dan și Mark Rutte, secretarul general al NATO

Principalele declarații

Nicușor Dan

Un eveniment care se organizează o dată la doi ani, suntem fericiți că îl organizăm în România

România implementează strategia națională de apărare. Luăm foarte în serios revigorarea acestei zone economice

Avem avut o discuție despre situația de securitate în spațiul euro-atlantic

Am discutat despre necesitatea majorării cheltuielilor de apărare.

Am discutat despre Ucrania și cum vom continua ajutorul pentru Ucraina

Am discutat despre santinela Estului. E programul NATO pentru apărarea aeriană a flancului estic, deci inclusiv a României

Am discutat despre capacitățile militare suplimentare aduse în tot flancule stic, deci inclusiv în România

Din partea României am menționat că România va continua să investească în consolidarea capabilităților militare

Am discutat despre zona Mării Negre, despre amenințările hibride și cum putem colabora

Am reafirmat că România își va îndeplini obligațiile asumate, va continua să fie un furnizor de securitate

Mark Rutte

E o plăcere să mă aflu aici la București. Am avut discuții foarte rodnice. De peste 10 ani, România e un aliat valoros

Am întărit operațiunile noastre de apărare și exercițiul NATO

Subliniem importanța strategică a României pentru regiune

Contribuiți la misiunile NATO în Kosovo și Irak, sunteți un susținător puternic al Ucrainei

România înțelege importanța investițiilor în apărare și cheltuiți deja mai mult de 2% din PIB în apărare

E clar că România investește în NATO și vreau să fiu foarte clar: NATO investește în România

Ați văzut incursiunile dronelor ruse în spațiul NATO. Vom fi mereu foarte vigilenți

Santinela Estică înseamnă mai multe capacități de apărare. Nu există nici o îndoială că NATO e determinat să apere fiecare centimetru al teritoriului aliat

Întrebările jurnaliștilor

Q: Au fost state care s-au oferit să suplinească retragerea trupelor americane în România?

Mark Rutte: Ajustările trupelor americane nu e ceva singular, s-a întâmplat și înainte. Angajamentul președintelui Trump e total față de NATO.

Nicușor Dan: Programul Santinela Estică înseamnă, pe de o parte, mai multe capacități militare, pe de altă parte înseamnă oameni atunci când e nevoie. Avem un exemplu acum, acest mare exercițiu militar la Cincu cu peste 5.000 de militari aliați care exersează tipuri de răspunsuri la amenințări tocmai pentru a descuraja.

Q: Vedem în Polonia și baltice o prezență sporită a SUA. De ce doar în Polonia și nu în România? S-a creat un dezechilibru?

Mark Rutte: NATO e aici pe tot flancul estic. Când e nevoie putem aduce trupele necesare. Sentinela Estică, avem nevoie de ea și avem forțele terestre din România. Dar aveți și mândria dumneavoastră, Forțele Armate Române. Dar dacă ar exista un atac, tot NATO va veni să vă salveze. Așa funcționează NATO. Noi trebuie să fim siguri că apărăm fiecare centimetru al teritoriului NATO. Dacă această țară va fi atacată, sunt 31 de națiuni care vor veni să apere România. De aceea cred că nimeni nu va încerca să vă atace.

Nicușor Dan: Nu există această împărțire între Nordul și Sudul NATO în nici un document NATO, nicăieri, nici în programul Santinela NATO. Această problemă nu există. Există o abordare comună pentru tot flancul estic. Dacă va exista o amenințare pe flancul sudic, vom avea răspuns uniform acolo.

Q: Dacă UE și NATO vor face pași concreți pentru ideea Zidului Antidronă, sau fiecare țară va trebui să se descurce pe cont propriu?

Mark Rutte: Lucrăm foarte strâns NATO cu UE. NATO stabilește standardele, UE este extrem de capabilă când e vorbă de industria de apărare, unind țările și companiile. Inclusiv Santinela Estică are capacitatea de a deveni tot mai bună. Așa funcționează lucrurile.

Nicușor Dan: Dacă vă uitați la documentul adoptat de Consiliul European acum 10 zile, foaia de parcurs privind apărarea, vedeți că privind dronele se spune explicit ”în colaborare cu NATO”. Deci nu există competiție, ci colaborare. Ca orice componentă a planului de apărare NATO, există sarcini pentru fiecare stat membru și sarcini interoperabile.

Q: Putin a convocat Consiliul de Securitate ca răspuns la testele nucleare ale SUA. Există răspuns al NATO?

Mark Rutte: De mult nu mai reacționez la ședințele convocate de Vladimir Putin

Q: Sunt aliații pregătiți să înlocuiască trupepele americane?

Mark Rutte: Cred că facem prea multă zarvă pe această temă. NATO e pregătit mereu. Vă rog să nu dați prea multă importanță acesuti lucru. Facem Santinela Estică, suntem puternici. Când e nevoie, putem spori trupele din România

Nicușor Dan: Prezența SUA în Europa și România e mai puternică decât în 2020. Exercițiul militar de azi e o dovadă că ne pregătim pentru mișcări mari. Nu e nici o îngrijorare.

Q: Care e ultima evaluare NATO privind războiul hibrid din România?

Mark Rutte: Când e vorba despre hibrid, și cuvântul e cam ciudat. Am văzut tentative de asasinat în unele țări, avioane de mare risc pentru aviația comercială, atacul recent asupra Marii Britanii. Suntem extrem de activi. Folosim cele mai noi tehnologii, lucrăm foarte intens împreună.

Nicușor Dan: Hibrid înseamnă atacuri nerevendicate, dezinformare, multe lucruri. NATO are o strategie, evident, și trebuie să ne împărtășim experiențele.

Ora 13:32 Mark Rutte a fost primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan.

Ora 13:00 Șeful NATO a ajuns în România și se îndreaptă spre Palatul Cotroceni, unde este așteptat de președintele Nicușor Dan.

Programul zilei de miercuri

Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl va primi miercuri la ora 13.30, la Palatul Cotroceni, pe Mark Rutte.

Agenda întâlnirii:

Întâmpinare în Holul de Onoare

Convorbiri tête-à-tête

Convorbiri oficiale

Dejun oficial

Declarații de presă comune (aproximativ ora 15:30)

„Pe agenda discuțiilor Președintelui Nicușor Dan cu Secretarul General al NATO se vor afla amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum și modalitățile de creștere a securității României și a capacității colective de apărare și descurajare”, a anunțat Administrația prezidențială.

De la Cotroceni, Mark Rutte va merge la Palatul Victoria. La ora 16:30 este prevăzută întrevederea secretarului general al NATO cu premierul Ilie Bolojan.

Joi dimineață, de la ora 8.30, președintele Nicușor Dan și secretarul general al Alianței, Mark Rutte, vor participa la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum, eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele Aliate.

În programul oficial al Secretarului General al NATO mai figurează întâlniri cu președintele Senatului, Mircea Abrudean, cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, și cu alți oficiali. De asemenea, Mark Rutte se va întâlni și cu studenții de la Universitatea din București.