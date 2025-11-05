G4Media.ro
Judd Trump, campion mondial în snooker în 2019, la masa de joc.
Judd Trump / Sursa foto: captură YouTube

Revenirea anului în snooker: Judd Trump, liderul mondial, învins după ce a condus cu 4-0 la International Championship

Yize Wu (locul 22 mondial) a reușit surpriza zilei în snooker, chinezul în vârstă de 22 de ani învingându-l pe Judd Trump, liderul la zi al ierarhiei. În urma victoriei neașteptate, Wu a făcut pasul în sferturile International Championship.

Mare favorit la victorie, Judd Trump și-a respectat statutul preț de patru frame-uri: englezul s-a desprins la un 4-0 care nu punea la îndoială numele învingătorului.

Doar că a urmat o cădere inexplicabilă în jocul liderului mondial, asta în timp ce Wu a început să greșească tot mai puțin.

Tabela a început să fie un adevărat „dușman” pentru Judd Trump, cel care a cedat incredibil următoarele șase frame-uri consecutive: de la 4-0 în favoarea sa, Judd a cedat cu 6-4 (s-a disputat după sistemul cel mai bun din 11 frame-uri).

După break-urile de 96, 70, 62 și 68 de puncte, a venit dezastrul pentru Judd Trump: adversarul a întors soarta meciului cu break-uri de 89, 109, 92, 86 și 80 de puncte.

Pentru un loc în semifinalele de la International Championship, Wu se va duela cu Barry Hawkins, locul 13 mondial.

„International Championship” are loc în China, în perioada 2-9 noiembrie, la Nanjing. Este un turneu de clasament, are premii totale în valoare de £825.000, iar marele câștigător va încasa un cec de £175.000.

Campionul en-titre este Ding Junhui, la ediția din 2024.


