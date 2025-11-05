G4Media.ro
Primarul din Sfântu Gheorghe cere mai multă autonomie locală / Antal Árpád:…

Steaguri maghiare în Sfântu Gheorghe
Primarul din Sfântu Gheorghe cere mai multă autonomie locală / Antal Árpád: ”Nu e normal ca locuitorii din comunele considerate sărace să finanțeze metroul din capitală”

Antal Árpád, primarul orașului Sfântu Gheorghe, susține că nu este nevoie de reducerea numărului de localități, ci de un sistem financiar și administrativ mai echitabil, ca o reacție la raportul Curții de Conturi care a prezentat numărul de UAT-uri care sunt sub pragul minim al numărului de locuitori, anunță WeRadio Sfântu Gheorghe.

„Nu este normal ca locuitorii din comunele considerate sărace să finanțeze metroul din capitală, care primește anual un miliard de lei subvenție de la stat”, a spus Antal Árpád. El a adăugat că, în prezent, impozitul pe venit al firmelor și instituțiilor cu mai puțin de cinci angajați dintr-o localitate ajunge la București, nu la comuna unde se desfășoară activitatea.

Pentru a corecta această situație, deputatul UDMR Miklós Zoltán a propus o modificare legislativă care să prevadă că impozitul pe venit al oricărui angajat care lucrează într-o localitate să rămână acolo. Antal Árpád a precizat că și câteva cazuri de acest fel pot genera creșteri semnificative ale veniturilor locale: dacă o localitate are 15-20 de astfel de angajați, impactul bugetar ar fi vizibil.

Primarul din Sfântu Gheorghe consideră că subfinanțarea administrațiilor locale este o problemă sistemică, care trebuie rezolvată printr-o distribuire echitabilă a resurselor, nu prin comasări. „Nu poți desființa comune doar pentru că par să aibă venituri mici, în timp ce oamenii de acolo contribuie la dezvoltarea altor regiuni, inclusiv Bucureștiul. Trebuie să lăsăm mai mulți bani la nivel local și mai puțini la capitală”, a spus el.

Antal Árpád a subliniat că UDMR nu susține comasarea județelor sau desființarea comunelor și caută parteneri politici pentru a se opune centralizării excesive. „Nu putem permite ca între câteva mari metropole ale țării să apară «deşerturi» depopulate. La sate se poate crea o calitate a vieții mai bună decât în marile orașe. Țara are o capitală, nu capitala are o țară care lucrează pentru ea. Nu este normal ca întreaga țară să muncească pentru binele Bucureștiului”, a afirmat primarul.

