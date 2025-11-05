Maratonul Internațional Sibiu 2026 – Înscrierile au fost deschise

Fundația Comunitară Sibiu anunță deschiderea oficială a înscrierilor pentru Maratonul Internațional Sibiu 2026 (MIS 2026), eveniment care, după 14 ediții de succes, se transformă într-o adevărată sărbătoare comunitară. În ultimele două săptămâni ale lunii mai 2026, Sibiul devine epicentrul sportului, culturii și solidarității, sub conceptul unificator „O Comunitate”.

O nouă identitate: de la maraton la sărbătoare comunitară

MIS 2026 marchează o evoluție majoră în istoria evenimentului. Pentru prima dată, maratonul depășește dimensiunea strict sportivă și devine o platformă culturală amplă, reunind sub umbrela „O Comunitate” organizații cheie din viața civică, sportivă și culturală a Sibiului.

„După o analiză atentă a evoluției din ultimii ani și a potențialului extraordinar pe care l-am observat în comunitate, am simțit că este momentul să ducem MIS la următorul nivel. Nu mai vorbim doar despre un weekend de alergare, ci despre o mișcare comunitară amplă, care celebrează tot ce înseamnă spiritul Sibiului: sportul, arta, cultura, implicarea civică și generozitatea.

MIS 2026 este despre noi toți, despre ceea ce ne leagă și despre cum putem, împreună, să creăm ceva cu adevărat special. Așteptăm cu nerăbdare să prezentăm fiecare nou parteneriat și felul în care va completa experiența comunității”, a declarat Ana Bugneriu, directoarea executivă a Fundației Comunitare Sibiu.

Creștere spectaculoasă: 12 000 de alergători așteptați

Succesul constant al ultimilor ani consolidează MIS drept cel mai mare eveniment sportiv de strângere de fonduri din România.

Cifrele vorbesc de la sine:

MIS 2024: 8.953 alergători, 51 de proiecte finanțate cu 1.336.124 lei.

MIS 2025: peste 10.475 alergători, 54 de cauze susținute, cu 1.452.793 lei.

Estimare MIS 2026: 12.000 alergători, 800 voluntari și aproximativ 20.000 participanți în fiecare zi de eveniment.

Ca punct de referință, Maratonul Internațional București 2025 a avut la start aproximativ 12 000 de sportivi. Va reuși oare Sibiul să dea cel mai mare maraton al țării în 2026? Rămâne să descoperim împreună.

Un nou sistem de alegere a cauzelor pentru alergători

Ediția din 2026 aduce o inovație majoră: un sistem de matching între alergători și cauzele oficiale MIS. Spre deosebire de anii trecuți, când înscrierile alergătorilor începeau doar după selectarea cauzelor, acum participanții se pot înscrie din luna octombrie, fără a fi nevoiți să aleagă imediat o cauză. Lista cauzelor va fi publicată în martie 2026, moment în care fiecare alergător își va putea alege proiectul pe care dorește să îl susțină.

Tot în martie va fi lansată și noua aplicație MIS, care va permite strângerea de fonduri mai ușor și urmărirea clară a impactului fiecărui participant. Aplicația va integra instrumente de inteligență artificială, ea fiind dezvoltată de partenerii digitalizării la Maraton, AgileFreaks, o companie locală specială, cu o cultură organizațională și comunitară aparte.

Alergătorii se pot înscrie deja la curse

Înscrierile sunt deja deschise pe platforma www.maratonsibiu.ro.

Curse adulți (ce se vor desfășura în 30 mai 2026):

Maraton – 42 km

Semimaraton – 21 km

TeamRun – ștafetă 4×5 km

10K – 10 km

Cros – 5 km (limitat la 3.500 locuri)

Teen Race – 3,35 km (13–17 ani)

Pași pentru oraș – 3,35 km (mers)

Cursele copiilor (desfășurate în 31 mai 2026):

10–12 ani – 1.200 m (1.400 locuri)

8–9 ani – 1.000 m (1.100 locuri)

6–7 ani – 700 m (900 locuri)

4–5 ani – 500 m (600 locuri)

Data limită pentru înscrieri: 4 mai 2026, ora 23:59

Opțiunea „Aleargă peste tot” cu GLS

Pentru cei care nu pot fi prezenți fizic la Sibiu, MIS 2026 menține opțiunea „Aleargă peste tot”, care permite participanților din țară și din diaspora să alerge între 31 mai și 1 iulie 2026, din orice colț al lumii, susținând o cauză din comunitatea sibiană.

Parteneriatul cu xMoney continuă

xMoney rămâne partener principal al Maratonului Internațional Sibiu pentru al cincilea an consecutiv, confirmând un angajament constant față de comunitatea sibiană și valorile MIS.

„Suntem recunoscători pentru sprijinul devenit tradiție al partenerilor noștri, care înțeleg că MIS nu este doar un eveniment, ci o investiție în viitorul comunității. Împreună, creăm impact pe termen lung și construim o comunitate mai puternică, mai solidară și mai vie”, a subliniat Ana Bugneriu, directoarea executivă a Fundației Comunitare Sibiu.

Printre companiile sibiene care au spus deja „DA” susținerii MIS 2026 se numără: xMoney, AgileFreaks, Wenglor, GLS, Bilstein, CONA, Siemens, Playtopia, IFM, Aumovio, Papervee și Reasig.

Un traseu spectaculos prin inima Transilvaniei

Traseul MIS 2026 păstrează caracterul său iconic, oferind alergătorilor o experiență vizuală și culturală unică, de la centrul istoric al Sibiului până în împrejurimi.

Arte și activism: poARTa MIS

Emblematica poARTă a maratonului va fi realizată și în 2026 de un nou artist vizual, continuând tradiția colaborărilor cu Ștefan Crețu, Dan Perjovschi, Rena Radler, Vladan Jeremic, Iulian Bisericaru și Tuan Nini. Instalată cu o săptămână înainte de eveniment, în Piața Mare, poARTa aduce arta contemporană în inima orașului.

Despre Maratonul Internațional Sibiu

Maratonul Internațional Sibiu este cel mai mare eveniment sportiv de fundraising din România, organizat de Fundația Comunitară Sibiu, în parteneriat cu Clubul Sportiv Comunitar Sibiu. În 14 ediții, evenimentul a reunit peste 42.000 de alergători, 4.800 de voluntari și 90 de companii partenere, contribuind cu peste 7 milioane de lei la finanțarea a 437 de proiecte comunitare din județul Sibiu.

Despre Fundația Comunitară Sibiu

Fundația Comunitară Sibiu este o organizație locală care identifică, promovează și finanțează inițiative și proiecte ale comunității sibiene – ONG-uri, grupuri de inițiativă, companii și persoane fizice – contribuind astfel la dezvoltarea locală și construind o comunitate vie, din care n-ai mai pleca.

Pentru mai multe informații:

www.maratonsibiu.ro

[email protected].