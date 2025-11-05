BREAKING Roxana Rizoiu, propusă de USR ca Avocat al Poporului, l-a împrumutat cu 120.000 de lei pe Nicușor Dan în campania pentru alegerile prezidențiale

Roxana Rizoiu, expertă în drepturile omului, a fost propusă marți de USR pentru funcția de Avocat al Poporului. Ea apare în declarația de avere a președintelui Nicușor Dan cu un împrumut de 120.000 pentru campania acestuia în alegerile prezidențiale din acest an.

Roxana Rizoiu apare alături de alte zeci de persoane pe lista de împrumuturi primite în campanie de candidatul independent la prezidențiale. Unii donatori, printre care și Roxana Rizoiu, și-au dat acceptul ca numele să le fie făcute publice, altele au refuzat, după cum a explicat anterior Nicușor Dan.

Cei care împrumută candidații care au trecut pragul electoral își primesc banii înapoi.

USR a propus-o marți pe jurista Roxana Rizoiu pentru poziția de Avocat al Poporului, potrivit unui comunicat al partidului.

Ea are experiență internațională în fața Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) și nu este membru al vreunui partid politic.

După absolvirea Facultății de Drept a Universității din București (1997), Roxana Rizoiu a intrat prin concurs la Ministerul Justiției, unde a activat în cadrul Direcției Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

A avut două mandate de Agent Guvernamental al României la CEDO, în cadrul Ministerului Justiției (2000–2002) și al Ministerului Afacerilor Externe (2004–2005). În această calitate, a coordonat apărarea statului român în fața Curții Europene, participând inclusiv la audieri publice.

Între 2007 și 2022, Roxana Rizoiu a fost formator la Institutul Național al Magistraturii (INM), unde a deținut funcția de titular al catedrei de Drepturile Omului și a fost aleasă pentru cinci mandate în Consiliul Științific al INM.

Din 2023, Roxana Rizoiu este director responsabil cu managementul cunoașterii și dezvoltare profesională într-o societate de avocatură.

În acest moment, funcția de Avocat al Poporului e ocupată de Renate Weber.