G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

BREAKING Roxana Rizoiu, propusă de USR ca Avocat al Poporului, l-a împrumutat…

Roxana Rizoiu și Nicușor Dan
Foto: Roxana Rizoiu și Nicușor Dan / InquamPhotos

BREAKING Roxana Rizoiu, propusă de USR ca Avocat al Poporului, l-a împrumutat cu 120.000 de lei pe Nicușor Dan în campania pentru alegerile prezidențiale

Anchete5 Noi • 3.533 vizualizări 0 comentarii

Roxana Rizoiu, expertă în drepturile omului, a fost propusă marți de USR pentru funcția de Avocat al Poporului. Ea apare în declarația de avere a președintelui Nicușor Dan cu un împrumut de 120.000 pentru campania acestuia în alegerile prezidențiale din acest an.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Roxana Rizoiu apare alături de alte zeci de persoane pe lista de împrumuturi primite în campanie de candidatul independent la prezidențiale. Unii donatori, printre care și Roxana Rizoiu, și-au dat acceptul ca numele să le fie făcute publice, altele au refuzat, după cum a explicat anterior Nicușor Dan.

Roxana Rizoiu imprumut Nicusor Dan
Foto: G4Media

Cei care împrumută candidații care au trecut pragul electoral își primesc banii înapoi.

USR a propus-o marți pe jurista Roxana Rizoiu pentru poziția de Avocat al Poporului, potrivit unui comunicat al partidului.

Ea are experiență internațională în fața Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) și nu este membru al vreunui partid politic.

După absolvirea Facultății de Drept a Universității din București (1997), Roxana Rizoiu a intrat prin concurs la Ministerul Justiției, unde a activat în cadrul Direcției Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

A avut două mandate de Agent Guvernamental al României la CEDO, în cadrul Ministerului Justiției (2000–2002) și al Ministerului Afacerilor Externe (2004–2005). În această calitate, a coordonat apărarea statului român în fața Curții Europene, participând inclusiv la audieri publice.

Între 2007 și 2022, Roxana Rizoiu a fost formator la Institutul Național al Magistraturii (INM), unde a deținut funcția de titular al catedrei de Drepturile Omului și a fost aleasă pentru cinci mandate în Consiliul Științific al INM.

Din 2023, Roxana Rizoiu este director responsabil cu managementul cunoașterii și dezvoltare profesională într-o societate de avocatură.

În acest moment, funcția de Avocat al Poporului e ocupată de Renate Weber.

Roxana Rizoiu
Foto: USR

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ambasada Bangladesh, prima reacție după atacul xenofob în plină stradă asupra unui curier: Sincere aprecieri pentru intervenția rapidă și decisivă a unui polițist român în afara serviciului / Recunoștință pentru declarația președintelui

Anchete29 Aug 2025
0 comentarii

Nicușor Dan: „Dunărea este o oportunitate pentru reconstrucția Ucrainei / Sprijinul României pentru Ucraina va continua, inclusiv în zona militară, dar nu s-a pus în discuție un sistem Patriot” / Temele discutate cu președintele austriac

Anchete25 Iul 2025
0 comentarii

BREAKING Nicușor Dan, acuzat de CSM că a generat ”un blocaj inexplicabil” în justiție pentru că nu a semnat decretele de pensionare şi numire pentru 50 de magistrați. Primul conflict între Nicușor Dan și o instituție

Anchete7 Iul 2025
38 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.