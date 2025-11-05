Camera Deputaților a respins proiectul USR pentru reducerea numărului de viceprimari. Proiectul ar fi dus la scăderea cheltuieilor statului

Camera Deputaţilor a respins, miercuri, proiectul deputatului USR Ciprian Rigman de modificare a Codului administrativ astfel încât să se reducă numărul de viceprimari în România. Proiectul merge la Senat, for decizional, transmite News.ro.

”În prezent, Codul administrativ permite desemnarea a doi viceprimari în toate municipiile reşedinţă de judeţ, indiferent de dimensiunea populaţiei. Deputatul USR Ciprian Rigman a propus să fie doi viceprimari doar în municipiile reşedinţă de judeţ cu cel puţin 150.000 de locuitori”, arată USR într-un comunicat.

„Într-o perioadă în care vorbim de economii şi reduceri de cheltuieli, respingerea acestui proiect transmite un regretabil semnal public de inconsecvenţă al partenerilor noştri de guvernare. Nu există nicio justificare legată de beneficiul comunităţilor pentru menţinerea a doi viceprimari în toate municipiile reşedinţă de judeţ. Există municipii care nu sunt reşedinţă de judeţ, funcţionează foarte bine cu un singur viceprimar şi au populaţie mai mare decât multe altele care sunt reşedinţă şi au doi viceprimari, cu toate cheltuielile asociate”, declară deputatul USR Ciprian Rigman.

Dacă proiectul USR va fi adoptat în Camera decizională, vom avea nu doar o reducere a numărului de viceprimari în România, ci şi economii substanţiale la bugetele locale, fără afectarea funcţionalităţii administrative, subliniază USR. Potrivit formaţiunii, viceprimarii beneficiază de indemnizaţii lunare, personal de cabinet, dotări şi buget de reprezentare.

”Conform calculelor medii, un al doilea viceprimar antrenează anual costuri între 180.000 şi 250.000 de lei, în funcţie de nivelul UAT-ului. Proiectul USR încurajează alocarea mai judicioasă a resurselor umane şi financiare şi se aliniază practicilor europene în ceea ce priveşte organizarea executivului local în raport cu dimensiunea populaţiei şi volumul atribuţiilor”, mai arată USR.