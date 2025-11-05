SURSE Suspecții din dosarul lui Fănel Bogos susțin în interceptări că afaceristul ar fi dat 1,5 milioane de euro unor intermediari pentru audiență la Ilie Bolojan / Premierul ar fi spus: ”Prea multe bube în cap, nu mă bag” / Reacția Guvernului

Fermierul vasluian Fănel Bogos și alți suspecți susțineau în convorbirile interceptate din dosarul în care procurorii DNA au făcut miercuri percheziții că omul de afaceri ar fi dat 1,5 milioane de euro pentru o audiență la premierul Ilie Bolojan, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. El voia să îl schimbe pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui. Guvernul arată într-un răspuns pentru G4Media că Bogos a ajuns în audiență la premierul Bolojan împreună cu șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, dar că ”discuția a durat aproximativ 15 minute și nu a avut niciun fel de urmări în privința situației dlui. Bogoș, asupra căreia prim-ministrul nu a făcut niciun fel de aprecieri”. Vezi mai jos răspunsul integral al Guvernului.

Surse politice au declarat pentru G4Media că șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, i-a cerut o audiență lui Ilie Bolojan pentru a i-l prezenta pe Fănel Bogos ca posibil candidat local, fără să indice că ar fi vorba despre o problemă de afaceri

Fănel Bogos este proprietarul mai multor ferme avicole din județul Vaslui, cu cifră de afaceri de 90 de milioane de euro (potrivit afirmațiilor unor suspecți din dosar).

Povestea din dosar, în esență, este urmăroarea, potrivit surselor G4Media.ro:

În septembrie 2024, a izbucnit un focar de samoneloză la ferma de găini pentru ouă de cosnum (GOC) din Muntenii de Jos a lui Fănel Bogos Fermierul a depus un dosar la Direcția Sanitar-Veterinară Vaslui și a cerut despăgubiri de 13 milioane de lei ”pentru compensarea pierderilor cauzate de contaminarea păsărilor fără culpa societății”.

Directorul DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, a dispus neutralizarea a peste 230.000 de păsări, dar a refuzat să aprobe dosarul de despăgubire, găsindu-i o culpă lui Bogos pentru focarul de salmoneloză.

Refuzul l-a nemulțumit foarte tare pe fermier și a decis să intervină politic să îl schimbe pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea. Ar fi intervenit la șeful ANSVSA, Alexandru-Nicoale Bociu, și la vicepreședintele și trezorierul PNL, Mihai Barbu, pentru o audiență la premierul Ilie Bolojan întrucât ANSVSA se află în sobordinea directă a prim-ministrului.

Astfel, pe 16 septembrie 2025, Fănel Bogos ar fi discutat la telefon cu un alt suspect din dosar, Mihail Aniței, căruia i-a spus că pe 23 septembrie 2025 metrge în audiență la Bolojan ca să îl dea jos pe șeful DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.

”Marți m-a chemat.. marți…marți m-a chemat BOLOJAN la ea, la el.. !/ Marți m-a chemat BOLOJAN la el!/ din partea…auziți? Din partea unui domn BARBU care este vicepreședinte la PNL!/ Ăh .. intermediarul mi-a spus că marți ne-ntâlnim.. ne-ntâlnim cu BOLOJAN!/ Eu fac pariu cu dumneavoastră că-l văd sigur!”, ar fi spus Fănel Bogos la telefon.

Pe 23 septembrie 2025, Fănel Bogos ar fi venit la București, unde împreună cu vicepreședintele și trezorierul PNL, Mihai Barbu, ar fi mers la sediul central al PNL din Aleea Modrogan.

Pe 6 octombrie, un alt suspect din dosar, Mihail Aniței, s-ar fi întlnit într-un restaurant din Vaslui cu șeful DSVSA Vaslui Mihai Ponea și i-ar fi transmis că Fănel Bogos Fănel a avut recent o întrevedere de 4 ore cu premierul Ilie Bolojan la sediul PNL din Modroga și i-a cerut ajutorul în vederea rezolvării preblemelor sale.

Premierul ar fi refuzat să îl ajute întrucât firma lui ar avea “prea multe bube în cap, nu mă bag! ”.

Suspecții susțin că Fănel Bogos Fănel ar fi dat 1.5 milionae euro celor care i-au intermediat întâlnirea cu Ilie Bolojan.

”Degeaba s-a dus la BOLOJAN, am stat deoparte și am râs. S-a dus! Degeaba i-a dat lui LAURA IUSEIN 500.000 de euro, l-a făcut în … plata de (neinteligibil) O știi. Eu am vorbit să vorbim, am venit să.. ! / pentru că a mers la BOLOJAN și a mers direct…degeaba, a mai dat un milion jumate’ de euro ca să-l pună față-n față cu BOLOJAN și răspunsul lui BOLOJAN după 4 ore a fost … pe bune, prea multe bube în cap, nu mă bag! Deci știm când s-a dus în MODROGAN, știm ce s-a discutat, știm tot. L-a dus la ședința de Guvern, l-a scos pe BOLOJAN afară”, ar fi spus Mihai Aniței.

Guvernul confirmă întrevederea premierului cu Fănel Bogos

”Conform registrului de intrări, pe 23 septembrie, dl. Barbu, președinte PNL Vaslui, a fost în audiență la primul-ministru, audiență pe care o solicitase pe chestiuni politice.

Dl. Barbu a venit însoțit de dl. Fănel Bogoș. Discuția a durat aproximativ 15 minute și nu a avut niciun fel de urmări în privința situației dlui. Bogoș, asupra căreia prim-ministrul nu a făcut niciun fel de aprecieri.

Premierul subliniază că nu are cunoștință dacă cineva a pretins/primit vreun folos de orice fel pentru promisiunea unei audiențe la domnia sa.

Totodată, premierul Bolojan atrage atenția că încercarea de a obține sau intermedia audiențe la orice demnitar prin asemenea metode atrage răspunderea celor care o fac, conform prevederilor legale și trebuie sancționată ca atare”, a transmis G4Media.ro purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Context. Procurorii DNA Iași au făcut azi percheziții în județele Iași, Dolj, Vaslui, Ilfov, București, Prahova, Hunedoara și Timișoara. Descinderile l-au vizat pe omul de afaceri din Vaslui, Fănel Bogos.

Dosarul vizează, conform surselor G4Media, săvârșirea de către 10 persoane a infracțiunii de trafic de influență, șantaj, dare de mită și folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Procurorii au făcut percheziții și la șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, au declarat pentru G4Media surse apropiate anchetei.

Generalul SIE în rezervă Nicolae Iană (trecut în rezervă în 2003), fostul procuror militar DNA Vasile Doană și doi rezerviști din SRI au fost, de asemenea, vizați de percheziții.