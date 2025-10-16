G4Media.ro
SURSE Percheziți DNA la Spitalul Militar / Ar fi vizată general Florentina…

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

SURSE Percheziți DNA la Spitalul Militar / Ar fi vizată general Florentina Ioniță, managerul unității, o apropiată a generalului Cătălin Zisu / Suspiciuni de abuz și uzurpare de calități oficiale, cu 8,2 milioane de lei, prejudiciu

16 Oct

Procurorii DNA sunt joi dimineață la Spitalul Militar din Capitală, acolo unde se execută mai multe percheziții într-un dosar de suspiciuni de abuz, complicitate la abuz și uzurpare de calități oficiale, spun surse G4Media.

Ar fi vizată în principal Florentina Ioniță, general de trei stele, managerul unității.

Sursa G4Media spun că în acest dosar ar fi vorba de prejudicii de aproximativ 8,2 milioane de lei. Florentina Ioniță este o apropiată a generalului Cătălin Zisu, și el în centrul unui dosar instrumentat de DNA.

 

