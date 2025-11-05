Trump îl propune din nou pe astronautul Jared Isaacman la şefia NASA, după ce îl retrăsese pe fondul conflictului cu Elon Musk

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat marţi că îl renominalizează pe Jared Isaacman, astronaut privat şi prieten al miliardarului şi fondatorului SpaceX, Elon Musk, pentru postul de administrator al NASA, la cinci luni după ce nominalizarea iniţială a lui Isaacman fusese retrasă de Casa Albă, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

În vârstă de 42 de ani, Jared Isaacman, un magnat al comerţului electronic, care a zburat de două ori pe orbită în misiuni astronautice complet private în calitate de client şi colaborator al SpaceX, a fost eliminat din cursa pentru conducerea agenţiei spaţiale la sfârşitul lunii mai, pe fondul unei dispute mediatizate între Trump şi Musk.

Sean Duffy, şeful Departamentului Transporturilor din SUA, a fost numit şef interimar al NASA în iulie.

La acea vreme, cei 18.000 de angajaţi ai NASA şi ai industriei spaţiale în general erau afectaţi de concedierile iminente şi de propunerile de reduceri bugetare care ameninţau să anuleze zeci de programe ştiinţifice americane. Aproape 4.000 de angajaţi ai NASA au acceptat ofertele de plecare voluntară ale administraţiei Trump, în ianuarie şi aprilie, potrivit unui sindicat care reprezintă aproximativ 8.000 de angajaţi ai agenţiei spaţiale.

CONFLICT ÎNTRE SECRETARUL TRANSPORTURILOR ŞI ELON MUSK

Revenirea lui Isaacman ca propunere a lui Trump pentru a ocupa postul vacant din cadrul NASA pe o bază permanentă a avut loc la circa două săptămâni după ce Duffy a declarat că invită alte companii să concureze cu SpaceX pentru contractul agenţiei spaţiale pentru aselenizare, ceea ce a dus la o dispută publică între Duffy şi Musk cu privire la cine ar trebui să conducă agenţia spaţială.

Reacţionând la informaţiile potrivit cărora Duffy intenţiona să integreze NASA în Departamentul Transporturilor, Musk a scris pe X luna trecută: „Persoana responsabilă de programul spaţial american nu poate avea un IQ de două cifre”.

Cu o zi înainte, într-o apariţie la Fox News, Duffy a declarat că dezvoltarea de către SpaceX a rachetei lunare de nouă generaţie, Starship, este în întârziere şi ar putea submina obiectivul NASA de a readuce oamenii pe suprafaţa lunară în cadrul programului Artemis al agenţiei, un efort ce rivalizează cu ambiţiile Chinei de a ajunge pe Lună.

Între timp, agenţia spaţială a confirmat că Duffy şi Isaacman purtau discuţii despre posibila reluare a nominalizării lui Isaacman la NASA.

„În această seară, am plăcerea de a-l nominaliza pe Jared Isaacman, un lider de afaceri, filantrop, pilot şi astronaut de succes, în funcţia de administrator al NASA”, a anunţat Trump, marţi, pe Truth Social.

Funcţia necesită confirmarea Senatului, unde Partidul Republican al lui Trum p deţine o majoritate de 53 la 47.

Trump, în calitate de preşedinte ales, l-a propus pe Isaacman în decembrie anul trecut la conducerea NASA, la recomandarea lui Musk, directorul executiv al SpaceX, care a fost un consilier influent al preşedintelui şi a căutat să alinieze mai strâns programul spaţial american cu obiectivul său de a efectua misiuni de zbor către Marte.

ISAACMAN A FĂCUT AVERE DIN COMERŢUL ELECTRONIC

Isaacman, investitor miliardar şi pilot amator de avion, cu mii de ore de zbor la activ, a petrecut a poi luni de zile în procesul de confirmare al Senatului, echilibrând dorinţa lui Musk şi a administraţiei Trump de a se concentra pe Marte cu strategia de miliarde de dolari a NASA de a trimite astronauţi pe Lună până în 2027, înaintea Chinei, într-o cursă geopolitică către suprafaţa lunară.

„Pasiunea lui Jared pentru spaţiu, experienţa sa de astronaut şi dedicarea sa pentru a depăşi limitele explorării, a dezvălui misterele universului şi a promova noua economie spaţială îl fac persoana ideală pentru a conduce NASA într-o nouă eră îndrăzneaţă”, a scris Trump în postarea sa.

Isaacman, fondator şi CEO al serviciului de tranzacţii financiare Shift4 Payments, a fost comandantul şi principalul sponsor al primului echipaj spaţial complet privat care a ajuns pe orbita Pământului în 2021. El a condus o echipă de patru astronauţi civili începători la bordul unei nave spaţiale SpaceX într-o misiune de trei zile numită Inspiration4.

S-a întors pe orbită în septembrie 2024 cu o misiune privată, pe care a finanţat-o din nou, conducând un alt cvartet de astronauţi privaţi într-o misiune numită Polaris Dawn, în care s-a alăturat unui inginer SpaceX pentru a efectua prima plimbare spaţială privată din lume.

Cu câteva ore înainte ca Trump să anunţe că îl propune din nou, Isaacman a reafirmat pe X unele dintre priorităţile pe care a spus că le-a subliniat în timpul audierilor anterioare din Senat, inclusiv accentul pe trimiterea „mai multor astronauţi în spaţiu cu o frecvenţă mai mare”.

Isaacman a declarat că împărtăşeşte obiectivul de a readuce astronauţii americani pe Lună în cadrul programului Artemis pentru a „determina motivele ştiinţifice, economice şi de securitate naţională care să susţină o prezenţă lunară durabilă”, înainte de a transfera în cele din urmă resursele către „ceva aproape imposibil, la care nimeni altcineva nu va lucra, cum ar fi propulsia electrică nucleară”.

El a mai spus că susţine „maximizarea duratei de viaţă rămase” a Staţiei Spaţiale Internaţionale, ca parte a unui efort pe termen lung de a construi o „economie orbitală” cu diverse interese comerciale.