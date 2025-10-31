G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cum a recacționat NASA după ce Kim Kardashian a susţinut că omul…

Concept futurist al unei baze lunare.
Credit foto: Anna Kucherova /Dreamstime.com

Cum a recacționat NASA după ce Kim Kardashian a susţinut că omul nu a ajuns niciodată pe Lună

Articole31 Oct • 920 vizualizări 2 comentarii

Vedeta americană de televiziune Kim Kardashian a pus sub semnul întrebării aselenizarea din 1969, determinându-l pe administratorul interimar al NASA să îi confirme că aceasta – subiect al numeroaselor teorii conspiraţioniste de-a lungul decadelor – a avut, într-adevăr, loc, informează AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Da, am fost deja pe Lună… de 6 ori!”, a scris joi Sean Duffy, administratorul interimar al NASA, pe platforma X.

În cel mai recent episod al serialului „The Kardashians”, vedeta îşi exprimă scepticismul cu privire la misiunea Apollo 11 din 1969, în timpul căreia astronauţii americani Buzz Aldrin şi Neil Armstrong au făcut primii paşi pe suprafaţa Lunii.

„Îţi trimit un milion de articole cu Buzz Aldrin şi celălalt”, îi spune Kim Kardashian colegei sale de platou, actriţa Sarah Paulson, în respectivul episod, înainte de a-i citi un citat pe care îl atribuie lui Aldrin, drept răspuns la o întrebare despre cel mai înfricoşător moment al expediţiei.

„Nu a fost niciun moment înfricoşător pentru că nu s-a întâmplat. Ar fi putut fi înfricoşător, dar nu a fost, pentru că nu a avut loc”.

Nu sunt oferite detalii despre articolele la care ea face referire, nici vreo dovadă că acele comentarii au fost făcute într-adevăr de Buzz Aldrin.

Vorbind cu producătorii, Kardashian susţine din nou că misiunea spaţială este „falsă”, invocând „câteva videoclipuri cu Buzz Aldrin vorbind despre cum aceasta nu s-a întâmplat”. Potrivit vedetei, „acum el spune asta tot timpul în interviuri”.

În postarea sa, Sean Duffy a făcut de asemenea referire la misiunea lunară Artemis, care are ca obiectiv revenirea americanilor pe Lună.

„Am câştigat ultima cursă spaţială şi o vom câştiga şi pe aceasta”, a adăugat el, invitând-o totodată pe Kim la Centrul Spaţial Kennedy, principalul sit de lansare al NASA, aflat în Florida.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

2 comentarii

  1. Au ajuns toate pitipoancele sa-si dea cu parerea despre chestii serioase! 😛 Kim Kardashian nu stie cat face „2+2”, daca o iei repede, dar stie ca omul nu a ajuns pe luna…

  2. Ma si intrebam daca Kardasianca are creierul la fel de mare ca si implanturile fesiere. Se pare ca nu, dar suspectez ca implanturile i s-au urcat la cap!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.