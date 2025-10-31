Cum a recacționat NASA după ce Kim Kardashian a susţinut că omul nu a ajuns niciodată pe Lună

Vedeta americană de televiziune Kim Kardashian a pus sub semnul întrebării aselenizarea din 1969, determinându-l pe administratorul interimar al NASA să îi confirme că aceasta – subiect al numeroaselor teorii conspiraţioniste de-a lungul decadelor – a avut, într-adevăr, loc, informează AFP, transmite Agerpres.

„Da, am fost deja pe Lună… de 6 ori!”, a scris joi Sean Duffy, administratorul interimar al NASA, pe platforma X.

În cel mai recent episod al serialului „The Kardashians”, vedeta îşi exprimă scepticismul cu privire la misiunea Apollo 11 din 1969, în timpul căreia astronauţii americani Buzz Aldrin şi Neil Armstrong au făcut primii paşi pe suprafaţa Lunii.

„Îţi trimit un milion de articole cu Buzz Aldrin şi celălalt”, îi spune Kim Kardashian colegei sale de platou, actriţa Sarah Paulson, în respectivul episod, înainte de a-i citi un citat pe care îl atribuie lui Aldrin, drept răspuns la o întrebare despre cel mai înfricoşător moment al expediţiei.

„Nu a fost niciun moment înfricoşător pentru că nu s-a întâmplat. Ar fi putut fi înfricoşător, dar nu a fost, pentru că nu a avut loc”.

Nu sunt oferite detalii despre articolele la care ea face referire, nici vreo dovadă că acele comentarii au fost făcute într-adevăr de Buzz Aldrin.

Vorbind cu producătorii, Kardashian susţine din nou că misiunea spaţială este „falsă”, invocând „câteva videoclipuri cu Buzz Aldrin vorbind despre cum aceasta nu s-a întâmplat”. Potrivit vedetei, „acum el spune asta tot timpul în interviuri”.

În postarea sa, Sean Duffy a făcut de asemenea referire la misiunea lunară Artemis, care are ca obiectiv revenirea americanilor pe Lună.

„Am câştigat ultima cursă spaţială şi o vom câştiga şi pe aceasta”, a adăugat el, invitând-o totodată pe Kim la Centrul Spaţial Kennedy, principalul sit de lansare al NASA, aflat în Florida.