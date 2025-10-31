Ministrul Daniel David: „Vom avea titularizare în 2026” / Concursul de titularizare este blocat de legea Bolojan
Concursul de titularizare din 2026, blocat de legea 141/2025 care suspendă ocuparea posturilor vacante în sectorul public pe tot parcursul anului viitor, se va organiza, a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, la prezentarea raportului săptămânal, notează Edupedu.
Întrebat dacă va exista titularizare anul viitor în condițiile crizei fiscal-bugetare, ministrul Daniel David a răspuns că „da, trebuie să avem și vom avea”.
Ministrul Daniel David a adăugat că „pentru mine, posturile în preuniversitar și universitar, deblocarea concursului pentru posturi este fundamentală.”
- Concursurile pentru posturi vacante în universități sunt suspendate în 2026, dar examenul de promovare se poate organiza pentru posturile „ale căror atribuții nu se regăsesc în altă structură organizatorică”. Doctoranzii se pot angaja pe perioadă determinată, conform unei note a Ministerului Educației și Cercetării, obținută de Edupedu.ro.
- Legea Bolojan blochează din nou angajările în Învățământ și Titularizarea pe 2026, pe același model ca în ultimii 3 ani, după cum a semnalat Edupedu.ro pe 5 iulie.
