Cancelarie, scoala, profesori, catalog / Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea
Ministrul Daniel David: „Vom avea titularizare în 2026” / Concursul de titularizare este blocat de legea Bolojan

Concursul de titularizare din 2026, blocat de legea 141/2025 care suspendă ocuparea posturilor vacante în sectorul public pe tot parcursul anului viitor, se va organiza, a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, la prezentarea raportului săptămânal, notează Edupedu.

Întrebat dacă va exista titularizare anul viitor în condițiile crizei fiscal-bugetare, ministrul Daniel David a răspuns că „da, trebuie să avem și vom avea”.

Ministrul Daniel David a adăugat că „pentru mine, posturile în preuniversitar și universitar, deblocarea concursului pentru posturi este fundamentală.”

