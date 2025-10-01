Edupedu.ro: Rechizitele școlare s-au scumpit cu peste 10% într-un singur an. Guma de șters, cariocile și liniile de plastic, printre cele mai mari creșteri de preț – analiză pe baza datelor INS
Prețurile la rechizite școlare au crescut în medie cu 10,67%, iar cele la cărțile școlare cu 6,88%, în august 2025, comparativ cu august 2024, arată datele transmise la solicitarea Edupedu.ro de către Institutul Național de Statistică. Aceste scumpiri vin într-un context în care România a înregistrat anul trecut cea mai mare rată anuală a inflației din Uniunea Europeană, deci aveam și în august anul trecut prețuri foarte mari, iar din martie până în august 2025 țara noastră a rămas pe primele poziții în clasamentele Eurostat privind nivelurile de prețuri. Rata anuală a inflației pentru cheltuielile legate de Educație în România a crescut cu peste 44% în 2024, conform Eurostat.
Analiza detaliată arată că cele mai mari scumpiri le-au avut produsele de bază, folosite zilnic de elevi, în special în ciclul primar. Astfel, un set de carioci (6 culori, vârf subțire) costă acum cu aproape 17% mai mult decât anul trecut.
- Guma de șters s-a scumpit cu 16%, iar o linie de plastic de 30 cm cu 15,5%. Caietele pentru începători (tip I și II) sunt cu 14% mai scumpe, iar un ghiozdan obișnuit din poliester a crescut ca preț cu 14%. Tot în topul scumpirilor intră plastilina (+13,9%) și creionul HB (+12,9%).
Chiar și produse precum caietele de desen sau caietele studențești (80-100 file) au urcat în prețuri cu peste 11%. În schimb, printre cele mai mici creșteri de preț se regăsesc blocul de desen mic (+3,7%), stiloul (+7,2%) sau cerneala specială pentru scris (+6,9%).
Datele INS confirmă că pentru începutul de an școlar, familiile cu copii mici resimt cel mai puternic presiunea inflației, pentru că produsele obligatorii în lista de rechizite au înregistrat cele mai mari scumpiri.
