Edupedu.ro: Rechizitele școlare s-au scumpit cu peste 10% într-un singur an. Guma de șters, cariocile și liniile de plastic, printre cele mai mari creșteri de preț – analiză pe baza datelor INS

Analiza detaliată arată că cele mai mari scumpiri le-au avut produsele de bază, folosite zilnic de elevi, în special în ciclul primar. Astfel, un set de carioci (6 culori, vârf subțire) costă acum cu aproape 17% mai mult decât anul trecut.

Guma de șters s-a scumpit cu 16%, iar o linie de plastic de 30 cm cu 15,5%. Caietele pentru începători (tip I și II) sunt cu 14% mai scumpe, iar un ghiozdan obișnuit din poliester a crescut ca preț cu 14%. Tot în topul scumpirilor intră plastilina (+13,9%) și creionul HB (+12,9%).

Chiar și produse precum caietele de desen sau caietele studențești (80-100 file) au urcat în prețuri cu peste 11%. În schimb, printre cele mai mici creșteri de preț se regăsesc blocul de desen mic (+3,7%), stiloul (+7,2%) sau cerneala specială pentru scris (+6,9%).

Datele INS confirmă că pentru începutul de an școlar, familiile cu copii mici resimt cel mai puternic presiunea inflației, pentru că produsele obligatorii în lista de rechizite au înregistrat cele mai mari scumpiri.