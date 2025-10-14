Ziua de salariu

Profesorii din România au primit azi salariile. Au văzut de ieri fluturașii de salariu pentru luna octombrie – primele state de plată calculate integral după aplicarea Legii Bolojan. Au descoperit pe hârtie ceea ce intuiau deja, dar nu puteau cuprinde pe de-a-ntregul ce va însemna „optimizarea bugetară” făcută de ministrul Daniel David și Guvernul Bolojan, sub umbrela coaliției PSD-PNL-USR-UDMR. Și-au văzut veniturile reduse cu sume între 200 și 800 de lei după ce plata cu ora a fost înjumătățită. Știau că au muncit mult mai mult în prima lună de școală după creșterea normei didactice.

Nimic din munca lor în plus nu s-a reflectat în venituri, ci doar în oboseală și frustrare.

„Plata cu ora Daniel David”, „cea corectă”, cum spunea ministrul, înseamnă circa 22 de lei pentru un debutant, circa 33 de lei pentru un profesor cu gradul I. O scădere de 56% pentru veniturile din aceste ore suplimentare.

În multe școli, posturile rămase libere din concedii de îngrijire a copilului sau din lipsă de titulari sunt acoperite cu eforturi colective. La o școală din București, „26 de ore rămase libere au fost preluate de patru oameni”, povestea recent profesoara Silvia Mușătoiu. „Plata este prea mică, tinerii își caută alte locuri de muncă.”

O profesoară de matematică dintr-un liceu de provincie explică absurdul cifrelor: „Pentru orele peste normă sunt plătită cu 33 de lei net pe oră. Nu am luat ore pentru bani, ci pentru că o colegă este în concediu medical oncologic. Una dintre clase este an terminal. Cât valorează responsabilitatea asta?”

Alt caz, dintr-un centru de excelență: un profesor cu grad didactic I și peste 25 de ani de experiență, care pregătește elevi pentru performanță, este plătit în medie cu 115 lei pe lună pentru activitatea sa.

Diminuarea sumelor și lipsa de transparență au provocat revoltă în toate cancelariile. „Azi am primit fluturașul… am cu 300 de lei mai puțin, în contextul în care am mai multe ore. Îmi venea să plâng în autobuz, mă simțeam batjocorită”, scrie o profesoară. „Până unde poate merge umilirea profesorilor?”

Dincolo de cifre, efectul este un val de demotivare care lovește direct în stabilitatea școlii. O scrisoare trimisă recent redacției Edupedu.ro de un părinte anonim rezuma haosul – „Școala nu are orar clar nici după două săptămâni de cursuri, pentru că înjumătățirea plății cu ora i-a făcut pe profesori să renunțe. Ce ați făcut cu profesorii?”