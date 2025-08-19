Sfatul ministrului Educației către un student, într-o dezbatere unde bursele au fost tema centrală: Nu vreau să vă supăr, dar cumva poate că m-aș gândi să îmi iau un job part-time

Ministrul Educației, Daniel David, i-a transmis unui student în cadrul unei dezbateri privind bursele: „Nu vreau să vă supăr, dar cumva poate că m-aș gândi să îmi iau un job part-time”, notează Edupedu. Ministrul s-a întâlnit marți cu reprezentanții studenților după ce tinerii au reclamat tăierea burselor prin legea nr. 141/2025 și care intră în vigoare din toamnă. Amintim, studenții din Timișoara au ieșit din nou în stradă marți, la ora 14. Studenții acuză lipsa de asumare a Ministerului Educației și absența premierului de la dialogul cu privire la „eliminarea măsurilor care afectează studenții”.

În timpul dezbaterii naționale care s-a desfășurat marți cu studenții, pe marginea tăierilor burselor, Daniel David a fost întrebat de un student:

„Ca de la om la om, ce sfaturi aveți, ce să fac de acum încolo și care ar trebui să fie parcursul vieții mele din momentul actual?”

Daniel David a răspuns că poate s-ar gândi la un job part-time, deși „noi nu avem această cultură”: