Nicușor Dan: Cred că decizia CCR pe legea pensiilor magistraților e mult exagerată / Dacă se va întâmpla ca legea să aibă probleme, există legitimitatea și a societății și a politicienilor să facă o lege care să nu aibă probleme
Președintele Nicușor Dan a aprecizat, marți, într-o conferință de presă la Timișoara, că decizia Curții Constituționale în privința Legii pensiilor magistraților este „mult, mult exagerată”
„Există în societate aproape unanimitate că e anormal ca în orice sistem pensia să fie cât salariul. (…) Există unanimitate în clasa politică pe faptul că lucrul ăsta trebuie să se întâmple. În baza acestui fapt, Guvernul a făcut o lege pe care și-a asumat răspunderea și pe care s-a străduit să o facă cât mai solidă, analizând deciziile anterioare a CCR”, a precizat în continuarea președintele.
Nicușor Dan a declarat că, „dacă se va întâmpla ca ea (legea) să aibă probleme, există legitimitatea și a societății și a politicienilor să facă o lege care să nu aibă probleme”.
