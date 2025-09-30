Nicușor Dan: Cred că decizia CCR pe legea pensiilor magistraților e mult exagerată / Dacă se va întâmpla ca legea să aibă probleme, există legitimitatea și a societății și a politicienilor să facă o lege care să nu aibă probleme

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele Nicușor Dan a aprecizat, marți, într-o conferință de presă la Timișoara, că decizia Curții Constituționale în privința Legii pensiilor magistraților este „mult, mult exagerată”

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Există în societate aproape unanimitate că e anormal ca în orice sistem pensia să fie cât salariul. (…) Există unanimitate în clasa politică pe faptul că lucrul ăsta trebuie să se întâmple. În baza acestui fapt, Guvernul a făcut o lege pe care și-a asumat răspunderea și pe care s-a străduit să o facă cât mai solidă, analizând deciziile anterioare a CCR”, a precizat în continuarea președintele.

Nicușor Dan a declarat că, „dacă se va întâmpla ca ea (legea) să aibă probleme, există legitimitatea și a societății și a politicienilor să facă o lege care să nu aibă probleme”.