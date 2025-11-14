F1 pregătește o schimbare controversată pentru 2026, Verstappen avertizează: „Vor fi multe țipete”
Pe lângă modificările importante de regulament deja anunțate pentru 2026, organizatorii Formulei 1 vor să introducă obligativitatea a două opriri la boxe pe durata Marilor Premii de anul viitor. Max Verstappen avertizează și spune că „vor fi multe țipete” în garajele din F1.
F1 vrea să introducă în 2026 două opriri obligatorii la boxe
Pe lângă toate modificările legate de motor și sașiu pentru 2026, organizatorii Marelui Circ vor introducerea unei măsuri care să elimine cursele plictisitoare din calendarul competițional.
Concret, mai marii F1 discută intens despre introducerea obligativității a două opriri la boxe în cadrul Grand Prix-urilor.
Unele dintre curse devin plictisitoare, iar un Mare Premiu în care piloții să fie nevoiți să aibă două opriri la boxe ar putea aduce ceva suspans.
Chestionat pe marginea acestei propuneri, Max Verstappen a spus că vor exista multe „țipete” anul viitor în paddock dacă această măsură va fi implementată.
Nu este totuși clar cum ar funcționa această regulă, dacă ar fi acceptată, și dacă piloții ar fi obligați să utilizeze fiecare dintre cele trei tipuri de anvelope uscate aduse la fiecare cursă ca parte a strategiei sau dacă ar fi permisă alegerea liberă, transmite racingnews365.com.
„Mașinile au fost puțin mai greu de urmărit, iar în unele curse, când rămâi la o secundă distanță, pneurile se supraîncălzesc destul de repede”- Max Verstappen pentru sursa citată.
„Este destul de dificil să faci o manevră, și pentru că mașinile sunt la două sau trei zecimi distanță, astfel încât avantajul de viteză nu este suficient de mare (n.r. pentru a depăși), cu excepția cazului în care se întâmplă ceva nebunesc cu mașina de siguranță, așa că vom vedea.
Adică, poate că da, va fi mai bine (n.r. dacă se adoptă oprirea obligatorie de două ori), dar cu siguranță, oamenii vor striga și anul viitor, când va veni momentul nepotrivit, că trebuie să faci două opriri.
Dar pentru anul viitor, există atât de multe semne de întrebare în general despre mașină, motor, pe lângă obligativitatea de a face două opriri, așa că sunt multe necunoscute”, a declarat Max Verstappen, campionul mondial en-titre din Formula 1.
Cu doar trei etape înainte de finalul sezonului din Formula 1, Norris are un avantaj de 24 de puncte față de coechipierul Piastri. Verstappen, al treilea clasat, este la 49 de puncte în urma lui Lando.
- Ferrari fierbe după Interlagos: Hamilton și Leclerc reacționează după atacul dur al președintelui Scuderiei
Clasamentul piloților după cursa din Brazilia
- Lando Norris (McLaren) 390 puncte
- Oscar Piastri (McLaren) 366
- Max Verstappen (RedBull) 341
- George Russell (Mercedes) 276
- Charles Leclerc (Ferrari) 214
- Lewis Hamilton (Ferrari) 148
- Kimi Antonelli (Mercedes) 122
- Alexander Albon (Williams) 73
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43
- Isack Hadjar (Racing Bulls) 43
- Oliver Bearman (Haas) 40
- Fernando Alonso (Aston Martin) 40
- Carlos Sainz (Williams) 38
- Liam Lawson (Racing Bulls) 36
- Lance Stroll (Aston Martin) 32
- Esteban Ocon (Haas) 30
- Yuki Tsunoda (RedBull) 28
- Pierre Gasly (Alpine) 22
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
- Franco Colapinto (Alpine) 0
- Jack Doohan (Alpine) 0
Clasament constructori
- McLaren 756 puncte / campioană
- Mercedes 398
- RedBull 366
- Ferrari 362
- Williams 111
- Racing Bulls 82
- Aston Martin 72
- Haas 70
- Kick Sauber 62
- Alpine 22.
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie –Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie –Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – Câștigător Oscar Piastri
- Italia (Monza) – Câștigător Max Verstappen
- Azerbaijan (Baku) – Câștigător Max Verstappen
- Singapore (Marina Bay) – Câștigător George Russell
- SUA (Austin) –Câștigător Max Verstappen
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – Câștigător Lando Norris
- Sao Paulo (Interlagos) – Câștigător Lando Norris
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
