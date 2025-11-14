G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

F1 pregătește o schimbare controversată pentru 2026, Verstappen avertizează: „Vor fi multe…

Max Verstappen, fericit pe podiumul de premiere. Pilotul celor de la RedBull este campionul mondial en-titre din Formula 1.
Max Verstappen / Sursa foto: captură YouTube

F1 pregătește o schimbare controversată pentru 2026, Verstappen avertizează: „Vor fi multe țipete”

Sportz14 Noi 0 comentarii

Pe lângă modificările importante de regulament deja anunțate pentru 2026, organizatorii Formulei 1 vor să introducă obligativitatea a două opriri la boxe pe durata Marilor Premii de anul viitor. Max Verstappen avertizează și spune că „vor fi multe țipete” în garajele din F1.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

F1 vrea să introducă în 2026 două opriri obligatorii la boxe

Pe lângă toate modificările legate de motor și sașiu pentru 2026, organizatorii Marelui Circ vor introducerea unei măsuri care să elimine cursele plictisitoare din calendarul competițional.

Concret, mai marii F1 discută intens despre introducerea obligativității a două opriri la boxe în cadrul Grand Prix-urilor.

Unele dintre curse devin plictisitoare, iar un Mare Premiu în care piloții să fie nevoiți să aibă două opriri la boxe ar putea aduce ceva suspans.

Chestionat pe marginea acestei propuneri, Max Verstappen a spus că vor exista multe „țipete” anul viitor în paddock dacă această măsură va fi implementată.

Nu este totuși clar cum ar funcționa această regulă, dacă ar fi acceptată, și dacă piloții ar fi obligați să utilizeze fiecare dintre cele trei tipuri de anvelope uscate aduse la fiecare cursă ca parte a strategiei sau dacă ar fi permisă alegerea liberă, transmite racingnews365.com.

„Mașinile au fost puțin mai greu de urmărit, iar în unele curse, când rămâi la o secundă distanță, pneurile se supraîncălzesc destul de repede”- Max Verstappen pentru sursa citată.

„Este destul de dificil să faci o manevră, și pentru că mașinile sunt la două sau trei zecimi distanță, astfel încât avantajul de viteză nu este suficient de mare (n.r. pentru a depăși), cu excepția cazului în care se întâmplă ceva nebunesc cu mașina de siguranță, așa că vom vedea.

Adică, poate că da, va fi mai bine (n.r. dacă se adoptă oprirea obligatorie de două ori), dar cu siguranță, oamenii vor striga și anul viitor, când va veni momentul nepotrivit, că trebuie să faci două opriri.

Dar pentru anul viitor, există atât de multe semne de întrebare în general despre mașină, motor, pe lângă obligativitatea de a face două opriri, așa că sunt multe necunoscute”, a declarat Max Verstappen, campionul mondial en-titre din Formula 1.

Cu doar trei etape înainte de finalul sezonului din Formula 1, Norris are un avantaj de 24 de puncte față de coechipierul Piastri. Verstappen, al treilea clasat, este la 49 de puncte în urma lui Lando.

Clasamentul piloților după cursa din Brazilia

  1. Lando Norris (McLaren) 390 puncte
  2. Oscar Piastri (McLaren) 366
  3. Max Verstappen (RedBull) 341
  4. George Russell (Mercedes) 276
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 214
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) 148
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) 122
  8. Alexander Albon (Williams) 73
  9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 43
  11. Oliver Bearman (Haas) 40
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) 40
  13. Carlos Sainz (Williams) 38
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) 36
  15. Lance Stroll (Aston Martin) 32
  16. Esteban Ocon (Haas) 30
  17. Yuki Tsunoda (RedBull) 28
  18. Pierre Gasly (Alpine) 22
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) 0
  21. Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

  1. McLaren 756 puncte / campioană
  2. Mercedes 398
  3. RedBull 366
  4. Ferrari 362
  5. Williams 111
  6. Racing Bulls 82
  7. Aston Martin 72
  8. Haas 70
  9. Kick Sauber 62
  10. Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.