Ferrari fierbe după Interlagos: Hamilton și Leclerc reacționează după atacul dur al președintelui Scuderiei

Lewis Hamilton și Charles Leclerc au ieșit în față și au avut un mesaj după ce președintele Ferrari, John Elkann, i-a criticat după cursa dezastruoasă pe care Scuderia a avut-o în Brazilia. „Nu vom renunța niciodată”, transmite Lewis pe rețelele sociale.

John Elkann a avut o ieșire critică rară la adresa piloților săi, președintele Ferrari reproșându-le lui Hamilton și Leclerc că „vorbesc prea mult” și că ar trebui să se concentreze pe pilotaj.

Atacul dur a lui Elkann nu a rămas fără un răspuns, Hamilton și Leclerc postând mesaje pe rețelele sociale.

„Îmi susțin echipa. Mă susțin pe mine, nu voi renunța. Nici acum, nici atunci, niciodată. Mulțumesc, Brazilia, ca întotdeauna”, a spus Lewis Hamilton (40 de ani).


Mesajul lui Hamilton nu a fost singular, coechipierul Leclerc având și el o luare de poziție.

„Un weekend foarte dificil la São Paulo. Este dezamăgitor să ne întoarcem acasă fără niciun punct pentru echipă, într-un moment critic al sezonului, în care luptăm pentru locul 2 în campionatul constructorilor.

De acum încolo va fi dificil și este clar că numai unitatea ne poate ajuta să schimbăm situația în ultimele trei curse”, transmite Leclerc, 28 de ani.

Fără punct câștigat în Brazilia, Scuderia a coborât pe locul patru în ierarhia constructorilor.

Șeful Ferrari consideră că mecanicii și inginerii și-au făcut treaba impecabil, iar piloții trebuie să arate mai multă implicare și concentrare.

Este un sezon de coșmar pentru Ferrari, echipă care la începutul anului voia să bifeze „dubla”: piloți și constructori.

În acest moment, Ferrari este la 36 de puncte în urma Mercedes (locul doi) și la 4 în urma RedBull (a fost depășită și de echipa de la Milton Keynes).

„Sezon de uitat”, a titrat Gazzetta dello Sport după cursa dezastruoasă pe care Ferrari a bifat-o în Brazilia – piloții Scuderiei nu au încheiat Grand Prix-ul, Leclerc și Hamilton abandonând.

Clasamentul piloților după cursa din Brazilia

  1. Lando Norris (McLaren) 390 puncte
  2. Oscar Piastri (McLaren) 366
  3. Max Verstappen (RedBull) 341
  4. George Russell (Mercedes) 276
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 214
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) 148
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) 122
  8. Alexander Albon (Williams) 73
  9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 43
  11. Oliver Bearman (Haas) 40
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) 40
  13. Carlos Sainz (Williams) 38
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) 36
  15. Lance Stroll (Aston Martin) 32
  16. Esteban Ocon (Haas) 30
  17. Yuki Tsunoda (RedBull) 28
  18. Pierre Gasly (Alpine) 22
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) 0
  21. Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

  1. McLaren 756 puncte / campioană
  2. Mercedes 398
  3. RedBull 366
  4. Ferrari 362
  5. Williams 111
  6. Racing Bulls 82
  7. Aston Martin 72
  8. Haas 70
  9. Kick Sauber 62
  10. Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

 

