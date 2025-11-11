Ferrari fierbe după Interlagos: Hamilton și Leclerc reacționează după atacul dur al președintelui Scuderiei

Lewis Hamilton și Charles Leclerc au ieșit în față și au avut un mesaj după ce președintele Ferrari, John Elkann, i-a criticat după cursa dezastruoasă pe care Scuderia a avut-o în Brazilia. „Nu vom renunța niciodată”, transmite Lewis pe rețelele sociale.

John Elkann a avut o ieșire critică rară la adresa piloților săi, președintele Ferrari reproșându-le lui Hamilton și Leclerc că „vorbesc prea mult” și că ar trebui să se concentreze pe pilotaj.

Atacul dur a lui Elkann nu a rămas fără un răspuns, Hamilton și Leclerc postând mesaje pe rețelele sociale.

„Îmi susțin echipa. Mă susțin pe mine, nu voi renunța. Nici acum, nici atunci, niciodată. Mulțumesc, Brazilia, ca întotdeauna”, a spus Lewis Hamilton (40 de ani).

I back my team. I back myself. I will not give up. Not now, not then, not ever. Thank you, Brazil, always 🇧🇷 pic.twitter.com/bU4gAdCOb4 — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) November 10, 2025



Mesajul lui Hamilton nu a fost singular, coechipierul Leclerc având și el o luare de poziție.

„Un weekend foarte dificil la São Paulo. Este dezamăgitor să ne întoarcem acasă fără niciun punct pentru echipă, într-un moment critic al sezonului, în care luptăm pentru locul 2 în campionatul constructorilor.

De acum încolo va fi dificil și este clar că numai unitatea ne poate ajuta să schimbăm situația în ultimele trei curse”, transmite Leclerc, 28 de ani.

Fără punct câștigat în Brazilia, Scuderia a coborât pe locul patru în ierarhia constructorilor.

Șeful Ferrari consideră că mecanicii și inginerii și-au făcut treaba impecabil, iar piloții trebuie să arate mai multă implicare și concentrare.

Este un sezon de coșmar pentru Ferrari, echipă care la începutul anului voia să bifeze „dubla”: piloți și constructori.

În acest moment, Ferrari este la 36 de puncte în urma Mercedes (locul doi) și la 4 în urma RedBull (a fost depășită și de echipa de la Milton Keynes).

„Sezon de uitat”, a titrat Gazzetta dello Sport după cursa dezastruoasă pe care Ferrari a bifat-o în Brazilia – piloții Scuderiei nu au încheiat Grand Prix-ul, Leclerc și Hamilton abandonând.

Clasamentul piloților după cursa din Brazilia

Lando Norris (McLaren) 390 puncte Oscar Piastri (McLaren) 366 Max Verstappen (RedBull) 341 George Russell (Mercedes) 276 Charles Leclerc (Ferrari) 214 Lewis Hamilton (Ferrari) 148 Kimi Antonelli (Mercedes) 122 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43 Isack Hadjar (Racing Bulls) 43 Oliver Bearman (Haas) 40 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Carlos Sainz (Williams) 38 Liam Lawson (Racing Bulls) 36 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

McLaren 756 puncte / campioană Mercedes 398 RedBull 366 Ferrari 362 Williams 111 Racing Bulls 82 Aston Martin 72 Haas 70 Kick Sauber 62 Alpine 22.

