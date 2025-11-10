SUA felicită Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina pentru Coridorul Vertical de gaze / ”Vom furniza aliaților noștri GNL american accesibil, într-un mod sigur și pe care te poți baza”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

”Statele Unite felicită Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina pentru măsurile pe care le-au luat pentru a-și consolida securitatea energetică. Datorită angajamentului președintelui Trump față de dominanța energetică, Statele Unite sunt pregătite și capabile să furnizeze aliaților noștri din Europa GNL american accesibil, într-un mod sigur și pe care te poți baza”, potrivit Rador Radio România.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Aceste declarații au fost făcute de secretarul american pentru Energie, Chris Wright, cu ocazia acordului semnat în data de 7 noiembrie între operatorii sistemelor de transport al gazelor naturale din aceste țări cu privire la Coridorul Vertical de gaze și facilitarea exporturilor de gaze naturale către Ucraina. „Cel mai eficient mod pentru Occident de a slăbi mașinăria de război a Rusiei este prin energie”, a adăugat Wright.

Reamintim că în data de 7 noiembrie, Operatorii Sistemelor de Transport al Gazelor DESFA (Grecia), Bulgartransgaz EAD (Bulgaria), Transgaz SA (România), Vestmoldtransgaz SRL (Republica Moldova) și Gas TSO of Ucraine (Ucraina), împreună cu ICGB AD, operatorul independent al Conductei Interconectoare Grecia-Bulgaria, au semnat o scrisoare comună către autoritățile naționale de reglementare în domeniul energiei, solicitând aprobarea lansării a două noi produse transfrontaliere – Ruta 2 și Ruta 3. Această inițiativă constituie încă un pas important către consolidarea independenței energetice și a interconectivității Europei de-a lungul Coridorului Vertical de Gaze.

După cum subliniază DESFA: Scrisoarea comună a fost semnată în cadrul Reuniunii Ministeriale a Cooperării Transatlantice în Domeniul Energiei (P-TEC), care a avut loc la Atena în perioada 6-7 noiembrie, în prezența secretarului american pentru Energie, Chris Wright, a secretarului american de interne, Doug Burgum, a unor înalți oficiali ai guvernului american, precum și a miniștrilor Energiei din Grecia, Stavros Papastavrou, Bulgaria, Zhecho Stankov, Republica Moldova, Dorin Junghietu, Ucraina, Svitlana Grynchuk, precum și a viceprim-ministrului României, Cătălin Predoiu.

Operatorii sistemelor de transport solicită ca autoritățile naționale de reglementare să-și dea aprobarea pentru disponibilitatea produselor Ruta 2 și Ruta 3 până în aprilie 2026, precum și pentru posibilitatea de a oferi în același timp produse speciale de capacitate Ruta 1, Ruta 2 și Ruta 3 în licitații competitive. Toți operatorii de transport participanți au convenit să aplice reduceri semnificative – între 25% și 50% – la punctele lor de interconectare pentru a încuraja utilizarea noii capacități de către piață și a facilita fluxuri de gaze din surse diversificate. Reducerile tarifare coordonate și disponibilitatea mai multor opțiuni de rute vor contribui la atenuarea potențialelor perturbări, vor sprijini livrarea fără probleme către Ucraina și vor asigura utilizarea optimă a infrastructurii existente în întreaga regiune.

Operatorii subliniază că, așa cum a evidențiat și Comisia Europeană, conducta Trans-Balkan, care face parte din Coridorul Vertical, este un element cheie al strategiei UE de diversificare a transportului de gaze naturale și de decuplare treptată de gazul rusesc. Aprobarea disponibilității Rutelor 2 și 3 este direct aliniată cu această strategie, deoarece valorifică GNL-ul și gazul caspic pentru a spori securitatea pe termen lung a aprovizionării și unificării pieței.

Produsul Ruta 2 pornește de la punctul de interconectare Amfitriti din rețeaua DESFA, traversează Conducta Interconectoare Grecia-Bulgaria (ICGB) și continuă prin Coridorul Trans-Balkan, în timp ce Ruta 3 pornește de la punctul de interconectare ICGB cu TAP și urmează același traseu.

Aprobarea mai rapidă a acestor produse suplimentare va spori semnificativ capacitatea ca GNL-ul să ajungă în Ucraina prin terminalele grecești, consolidând securitatea energetică și permițând furnizorilor să aleagă rutele de aprovizionare optime în funcție de nevoile lor.

Declarații

Declarația directorului general DESFA, Maria Rita Galli: „Inițiativa de astăzi este încă un pas important și substanțial către consolidarea securității energetice și a cooperării regionale în Europa Centrală și de Sud-Est. Prin promovarea produselor Ruta 2 și Ruta 3, valorificăm pe deplin potențialul infrastructurii GNL a Greciei – care include atât stația Revythousa, cât și FSRU Alexandroupoli – și consolidăm în continuare poziția țării de poartă energetică cheie în Europa. Prin intermediul DESFA și al Coridorului Vertical, Grecia face posibile fluxuri flexibile de gaze din sud către nord și asigură acces de încredere la resurse energetice diversificate pentru regiunea mai largă, inclusiv Ucraina. Cooperarea strânsă dintre operatorii participanți reflectă angajamentul nostru comun față de o piață energetică europeană mai rezilientă, interconectată și competitivă – în beneficiul cetățenilor, al economiilor și al stabilității pe termen lung.”

Declarația directorilor executivi ai ICGB, Teodora Georgieva și George Satlas: „Conducta Grecia-Bulgaria se află în centrul acestor noi rute, oferind noi posibilități flexibile care pot transforma piața. Prin intermediul Rutei 2 și Rutei 3, ICGB se situează alături de operatorii săi parteneri, îmbunătățind în continuare conectivitatea energetică de la Sud la Nord. Eforturile noastre comune reprezintă un pas concret către o mai mare independență energetică a Europei, asigurând un acces diversificat, de încredere și competitiv la gaze naturale de tip GNL și surse din zona caspică.”

Declarația directorului executiv al Bulgartransgaz, Vladimir Malinov: „Operatorul sistemului de transport al gazelor din Bulgaria va continua să colaboreze cu partenerii săi pentru dezvoltarea în continuare și implementarea pe termen lung a produselor de rută pentru transportul gazelor naturale din surse de încredere, cum ar fi Statele Unite, către Ucraina. Concepute într-un spirit de solidaritate cu poporul ucrainean, cele trei produse noi constituie o măsură tangibilă și deja operațională pentru a spori securitatea energetică și a asigura aprovizionarea cu energie la prețuri accesibile și competitive pentru țările din Europa de Sud-Est.

În același timp, produsele Rutei 1, 2 și 3 vor oferi capacitatea de infrastructură necesară pentru a asigura accesul la aprovizionare cu gaze pe care te poți baza după interzicerea completă a gazelor rusești.”

Declarația directorului general al Transgaz, Ion Sterian: „România, prin intermediul Transgaz, a inițiat, promovat și susținut inițiativa Coridorului Vertical încă din anul 2016, primul Memorandum de Înțelegere fiind semnat la București, în iulie 2017. Coridorul Vertical și Coridorul Transbalcanic, care face parte integrantă din acesta, sunt piloni fundamentali ai securității energetice, contribuind direct la diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare, la reducerea generală a dependenței de gazele rusești, precum și la consolidarea rezilienței energetice a Republicii Moldova și Ucrainei, precum și a întregii Europe Centrale și de Est și a Balcanilor.

Semnarea, în marja celei de-a 6-a Reuniuni Ministeriale a Cooperării Transatlantice în Domeniul Energiei (PTEC) desfășurate la Atena, a scrisorii comune a Operatorilor din România, Grecia, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina și a operatorului independent al Conductei Interconectoare Grecia-Bulgaria, adresate Autorităților Naționale de Reglementare din țările respective, pentru aprobarea disponibilității produselor speciale de capacitate Ruta 2 și Ruta 3 până în aprilie 2026, constituie un efort decisiv din partea Operatorilor Coridorului Transbalcanic pentru a asigura aprovizionarea cu gaze naturale a Ucrainei în această perioadă. Aceste rute vor facilita transportul de gaze naturale din Grecia către Ucraina din surse diversificate (GNL și gaze din Marea Caspică), prin tronsonul transbalcanic al Coridorului Vertical de Gaze. Realizarea Coridorului Vertical va crește capacitatea punctului de interconectare Negru Vodă – Kardam de la 5,03 miliarde de metri cubi/an la 9,41 miliarde de metri cubi/an, facilitând recepția GNL-ului american produs de companiile americane (Exxon, Cheniere, Chevron etc.), inclusiv a celui provenit de la terminalele GNL existente din Grecia (Revythousa, FSRU Alexandroupoli), precum și de la altele aflate în faza de planificare (de exemplu, Dioriga). România, prin intermediul Transgaz, este pregătită să primească volume suplimentare de gaze naturale prin conductele Coridorului Trans-Balkan (conductele T1, T2 și T3), pentru a satisface nevoile regionale, întrucât Transgaz a finalizat lucrările de inversare a fluxului la stațiile de măsurare ale conductelor T2 și T3”.

Declarația directorului general al Operatorului Sistemului de Transport Gaze Naturale din Ucraina, Vladyslav Medvedev: „Noile rute de aprovizionare oferă oportunități comerciale suplimentare pentru comercianți de a transporta gaze naturale din surse alternative de aprovizionare către Ucraina la tarife atractive, consolidând astfel poziția sistemului nostru ca partener de încredere pe piața europeană”.

Sursa: ΕNERGY MAG / Rador Radio România / Traducerea: Carolina Ciulu