Procesul medicului saudit care a ucis șase oameni, anul trecut, la Târgul…

Sursa foto: Pexels

Procesul medicului saudit care a ucis șase oameni, anul trecut, la Târgul de Crăciun, începe în Germania

Articole10 Noi

Procesul medicului saudit acuzat că a ucis şase persoane şi a rănit mai mult de 300, într-un atac cu maşina comis la un târg de Crăciun din estul Germaniei, în decembrie anul trecut, începe luni.

Procurorii susţin că inculpatul nu era sub influenţa alcoolului sau a drogurilor şi nu suferea de tulburări psihice, ci a acţionat din frustrare legată de dispute juridice.

Atacul a avut loc în jurul orei 19:00, când târgul era extrem de aglomerat, şi a durat doar un minut şi patru secunde.

Talib A. este acuzat de uciderea a cinci femei şi a unui băiat de nouă ani, precum şi de tentativă de omor asupra altor peste 300 de persoane. El se află în detenţie din ziua atacului, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă închisoare pe viaţă, notează BBC.

