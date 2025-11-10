Lucrările de modernizare a rețelei electrice, oprite în Biertan: localitatea din Sibiu e sit UNESCO și săpăturile ”ar putea aduce posibile deteriorări” / ”Sper să găsim o soluție care să afecteze cât mai puțin peisajul satului nostru”

Lucrările de modernizare a rețelei de distribuție electrică din zona centrală a localității Biertan au fost sistate temporar de urgență în urma controlului efectuat de Direcția Județeană pentru Cultură (DJC) Sibiu, anunță Turnul Sfatului.

Directorul instituției a constatat că lucrările muncitorilor, nemonitorizate de vreun arheolog atestat, ar putea aduce posibile deteriorări ale unui sit arheologic situat în imediata vecinătate a Ansamblului bisericii evanghelice fortificate, monument inclus pe lista UNESCO.

Primăria Biertan a solicitat ajutorul Institutului Național al Patrimoniului.

Administrația locală a solicitat, miercuri dimineața, prezența DJC Sibiu în localitate, după ce au început lucrările de modernizare a rețelei electrice, locuitorii din centrul comunei pomenindu-se cu șanțuri săpate în fața caselor, unii dintre ei fără a putea ieși din curte cu mașina.

Dar nu șanțurile i-au deranjat pe locuitori, ci intenția de amplasare a unor panouri de plastic, care conțin contoarele de electricitate, cu o înălțime de aproape 1,5 m pe fațadele caselor, ceea ce ar strica imaginea satului, recunoscut la nivel mondial.

Contactat de Turnul Sfatului, pentru a-l întreba cum au evoluat lucrurile în această săptămână și dacă între timp au fost găsite soluții, primarul Mircea Dragomir ne-a transmis că lucrările sunt suspendate.

”Așteptăm ca arheologii să-și facă treaba. Sper să găsim o soluție care să afecteze cât mai puțin peisajul satului nostru”, a spus primarul comunei Biertan, Mircea Dragomir.