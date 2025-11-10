G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Lucrările de modernizare a rețelei electrice, oprite în Biertan: localitatea din Sibiu…

Un șant a fost sapata in localitatea Biertan din judetul Sibiu, sit UNESCO
Sursa foto: Turnul Sfatului

Lucrările de modernizare a rețelei electrice, oprite în Biertan: localitatea din Sibiu e sit UNESCO și săpăturile ”ar putea aduce posibile deteriorări” / ”Sper să găsim o soluție care să afecteze cât mai puțin peisajul satului nostru”

Articole10 Noi • 190 vizualizări 3 comentarii

Lucrările de modernizare a rețelei de distribuție electrică din zona centrală a localității Biertan au fost sistate temporar de urgență în urma controlului efectuat de Direcția Județeană pentru Cultură (DJC) Sibiu, anunță Turnul Sfatului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Directorul instituției a constatat că lucrările muncitorilor, nemonitorizate de vreun arheolog atestat, ar putea aduce posibile deteriorări ale unui sit arheologic situat în imediata vecinătate a Ansamblului bisericii evanghelice fortificate, monument inclus pe lista UNESCO.

Primăria Biertan a solicitat ajutorul Institutului Național al Patrimoniului.

Administrația locală a solicitat, miercuri dimineața, prezența DJC Sibiu în localitate, după ce au început lucrările de modernizare a rețelei electrice, locuitorii din centrul comunei pomenindu-se cu șanțuri săpate în fața caselor, unii dintre ei fără a putea ieși din curte cu mașina.

Dar nu șanțurile i-au deranjat pe locuitori, ci intenția de amplasare a unor panouri de plastic, care conțin contoarele de electricitate, cu o înălțime de aproape 1,5 m pe fațadele caselor, ceea ce ar strica imaginea satului, recunoscut la nivel mondial.

Contactat de Turnul Sfatului, pentru a-l întreba cum au evoluat lucrurile în această săptămână și dacă între timp au fost găsite soluții, primarul Mircea Dragomir ne-a transmis că lucrările sunt suspendate.

”Așteptăm ca arheologii să-și facă treaba. Sper să găsim o soluție care să afecteze cât mai puțin peisajul satului nostru”, a spus primarul comunei Biertan, Mircea Dragomir.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

3 comentarii

  1. Foarte bine ca le-au stopat! Lumanari si opait! Secolul XXI!

    • Evident ca sunt si alte solutii, dar profitul este profit!

    • Este justificat dpdv tehnic sa monteze niste cutii de racord la intrare, dar ceea ce monteaza ei de regula sunt niste monstruozitati si, pe deasupra se degradeaza destul de repede si arata ca naiba… Daca e vorba de valoare de patrimoniu, pot sa cada de acord mai degraba cu un arhitect. Si, oricum exista si solutii mai discrete…

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.