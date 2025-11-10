Salt impresionant pentru Carmen Herea în clasamentul WTA: Urcare de 246 de locuri

Carmen Andreea Herea este performera zilei în tenisul feminin românesc, sportiva în vârstă de 19 ani reușind un salt uriaș în ierarhia WTA: 246 de locuri (!). În prezent, jucătoare se află pe 529 în lume. Jaqueline Cristian se menține prima în clasament atunci când vorbim doar despre sportivele din România: locul 39. Este urmată de Sorana Cîrstea (44).

Semifinalistă la WTA 125 de la Austin, Carmen Herea se află la cea mai bună clasare din carieră, după saltul de 246 de locuri.

Reamintim că Herea a beneficiat de un wild card pentru a se putea afla pe tabloul principal al competiției de la Austin. Jucătoarea din România se află la studii în orașul american.

România are trei reprezentante în TOP 100 WTA: lista este completată de Gabriela Ruse, locul 99.

Jucătoare din România în ierarhia WTA

39 Jaqueline Cristian 1324 puncte

44 Sorana Cîrstea 1243

99 Gabriela Ruse 757

147 Irina Begu 509 (-23 de locuri)

148 Anca Todoni 496 (-4)

221 Miriam Bulgaru 327 (+2)

292 Gabriela Lee 227

319 Elena Ruxandra Bertea 200 (+2)

334 Irina Bara 188 (+4)

348 Patricia Țig 179 (-39)

413 Georgia Crăciun 138 (-5)

439 Ilinca Amariei 126 (-8)

442 Ana Bogdan 124 (-2)

479 Oana Georgeta Simion 111 (-6)

485 Andreea Prisacariu 109 (-21)

529 Carmen Andreea Herea 92 (+246 de locuri)

560 Maria Sara Popa 83 (-1) etc.

Cum arată TOP 10 WTA