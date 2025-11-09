Carmen Herea, în vârstă de 19 ani, urcă 200 de poziții în clasamentul WTA după performanța carierei la Austin

Una dintre cele mai promițătoare jucătoare de tenis ale României, Carmen Herea, a bifat performanța carierei la turneul WTA 125 de la Austin, acolo unde sportiva în vârstă de 19 ani a ajuns până în semifinale. Ca efect, românca va urca 200 de poziții în ierarhia mondială.

Carmen Andreea Herea a fost învinsă de mexicana Renata Zarazua (28 ani, 82 WTA) în semifinalele turneului de la Austin, scor 6-4, 6-4, după o oră și 32 de minute. Herea a beneficiat de un wild card pentru a participa la evenimentul sportiv din Texas, acolo unde și studiază.

Pentru a ajunge în penultimul act al competiției, Carmen a trecut de Alana Smith (locul 390 WTA), Anouk Koevermans (locul 207 WTA) și Malaika Rapolu (locul 461 WTA).

Carmen Herea a obținut un cec de 5.800 de dolari și 49 de puncte WTA datorită acestei performanțe, ceea ce o propulsează de pe locul 775 pe poziția 529 în lume, cea mai bună poziție a sa.

Turneul WTA 125 de la Austin este dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, iar în finală se vor lupta pentru trofeu Renata Zarazua și canadianca Marina Stakusic (20 de ani, 151 WTA) duminică, 9 noiembrie, începând cu ora 21:30.