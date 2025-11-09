G4Media.ro
UPDATE Doi morți în Dolj, în urma unui accident / O altă persoană este încarcerată, inconștientă

Două persoane au murit în Dolj, în urma unui accident grav din localitatea Podari. O altă persoană este încarcerată, inconștientă.

  • UPDATE 12:00 Poliţiştii au constatat că evenimentul rutier a avut loc în condiţiile în care un tânăr de 20 de ani a intrat pe contrasens, maşina sa izbindu-se frontal de un autoturism care circula regulamentar, transmite News.ro: „În urma evenimentului rutier, din nefericire, cei doi conducători auto au decedat. De asemenea, o tânără de 30 de ani, din municipiul Craiova, pasageră în cel de-al doilea autoturism, a fost transportată la spital”, informează oficialii Poliţiei Dolj. În urma accidentului, DN 56 a fost blocat. Poliţia a deschis dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

La fața locului acționează forțe din cadrul Detașamentului 1 Craiova cu o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), o autospecială de descarcerare, un echipaj de terapie intensivă mobilă, un echipaj de prim-ajutor și un echipaj medical SAJ tip B2.

știre în curs de actualizare

