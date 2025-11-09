Jonas Vingegaard, victorios în Japonia la cursa demonstrativă Criterium de Saitama după ce a căzut cu 15 km înainte de sosire

Pentru prima dată într-o cursă în Japonia, Jonas Vingegaard s-a impus în mod solitar duminică în Criterium de Saitama, eveniment demonstrativ organizat de oficialii Turului Franței.

Danezul de la Visma a reușit o victorie spectaculoasă, având în vedere că la doar 15 km de linia de sosire a căzut singur după ce și-a pierdut roata spate la intrarea în Saitama Arena.

„Am alunecat pur și simplu, am intrat un pic prea tare în viraj și am pierdut controlul, a explicat dublul câștigător al Turului Franței (2022, 2023). Dar nu m-am lovit, așa că am putut reveni repede.” Ajutat de doi colegi de la Vimsa și de un rutier de la UAE Emirates-XRG, dovadă că într-o cursă demonstrativă totul este posibil, Vingegaard a avut nevoie de doar trei kilometri pentru a reveni în frunte.

În spatele lui Vingegaard, Milan a câștigat sprintul plutonului, chiar înaintea australianului Groves (Alpecin–Deceuninck). Cei doi au urcat pe podium și au primit coșuri cu legume drept premiu, alături de numeroase alte suveniruri oferite de fanii japonezi – care, în schimb, s-au ales cu pelerine, tricouri și numere de concurs dăruite de cicliști.

„A fost o zi bună, o victorie frumoasă și o modalitate perfectă de a încheia sezonul”, a spus scandinavul, care va petrece o săptămână în familie în arhipelagul japonez înainte de a reveni în Danemarca și de a începe antrenamentele pentru anul viitor, al cărui calendar nu este încă stabilit, potrivit L’Equipe.

Până la căzătură, atacurile s-au succedat pe parcursul celor aproape 60 de kilometri ai cursei, scoțând în evidență mai mulți rutieri, printre care și câștigători de etapă în Turul Franței 2025 – Jonas Abrahamsen, Valentin Paret-Peintre, Tim Wellens și Kaden Groves – în fața unui public numeros, adunat de-a lungul celor 3 kilometri ai circuitului.

„Au fost mulți oameni, chiar dacă vremea n-a fost grozavă. Încă de dimineață se vedea pasiunea pe care japonezii o au pentru noi și pentru ciclism, în general”, a subliniat Jonathan Milan (Lidl–Trek), care câștigase cu o săptămână înainte criteriul de la Singapore, unde atmosfera a fost mai puțin vibrantă.