G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Lider USR: „Să nu se mai repete niciodată” e un jurământ pe…

Dominic Fritz
Sursa foto: captură video

Lider USR: „Să nu se mai repete niciodată” e un jurământ pe care trebuie să-l reînnoim, în fiecare generație / Mesaj în memoria Holocaustului și a violențelor care l-au precedat în „Noaptea de Cristal”

Articole9 Noi • 185 vizualizări 0 comentarii

Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis duminică un mesaj în contextul global în care discursul urii, polarizarea și extremismele câștigă din nou teren. În opinia sa trebuie reînnoit jurământul să nu se repete istoria de acum 87 de ani, din 9 noiembrie 1938, în Noaptea de cristal, când Germania a fost cuprinsă de violență.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Sinagogile au fost incendiate, magazine devastate, mii de evrei arestați, bătuți, umiliți, uciși.”, spune el, fapte pe care le descrie ca pe „o primă explozie organizată a urii alimentată de propaganda care a pregătit terenul pentru crimă și distrugere”.

„Holocaustul a început cu niște cuvinte.”, conchide el.

Noaptea de Cristal este un eveniment istoric, concret, petrecut între 9–10 noiembrie 1938 (cu violențe continuând câteva zile) dinainte de Al Doilea Război Mondial.

În Germania și Austria, casele și aproximativ 8.000 de magazine ale evreilor au fost devastate de civili și de trupele SA și SS. Clădirile au fost distruse cu „baroasele”, iar străzile au rămas acoperite de cioburi, de aici numele „Noaptea sticlei sparte” sau „Noaptea de Cristal.

În doar câteva zile, au fost omorâți aproximativ 400 de evrei, 30.000 au fost trimiși în lagăre de concentrare, iar 1.668 de sinagogi au fost devastate, dintre care 267 incendiate.

Pe 9 noiembrie, în amintirea Nopții de Cristal, este marcată  Ziua Internațională de Luptă împotriva Fascismului și Antisemitismului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Dominic Fritz susține că sunt normale alte alianțe politice în județe, diferite de cele de la nivel național / ”Eu la Timişoara nu am o coaliţie de aceeaşi culoare ca la Bucureşti, asta ar fi absurd”

Articole3 Noi • 401 vizualizări
0 comentarii

Dominic Fritz: Cine l-a atacat pe Nicuşor Dan nu poate să aibă pretenţia acum să fie succesorul lui / Cine a stat lângă alde Ciucă, lângă alde Ciolacu nu poate să pretindă să fie succesorul lui Nicuşor Dan

Articole2 Noi • 1.320 vizualizări
0 comentarii

Dominic Fritz: Cred că vede şi PSD, cu extremiştii de la AUR care nu au niciun fel de soluţii pentru români nu poţi guverna. Coaliţia nu se va rupe, dar va fi în continuare dificil

Articole29 Oct • 883 vizualizări
3 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.