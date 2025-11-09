Lider USR: „Să nu se mai repete niciodată” e un jurământ pe care trebuie să-l reînnoim, în fiecare generație / Mesaj în memoria Holocaustului și a violențelor care l-au precedat în „Noaptea de Cristal”

Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis duminică un mesaj în contextul global în care discursul urii, polarizarea și extremismele câștigă din nou teren. În opinia sa trebuie reînnoit jurământul să nu se repete istoria de acum 87 de ani, din 9 noiembrie 1938, în Noaptea de cristal, când Germania a fost cuprinsă de violență.

„Sinagogile au fost incendiate, magazine devastate, mii de evrei arestați, bătuți, umiliți, uciși.”, spune el, fapte pe care le descrie ca pe „o primă explozie organizată a urii alimentată de propaganda care a pregătit terenul pentru crimă și distrugere”.

„Holocaustul a început cu niște cuvinte.”, conchide el.

Noaptea de Cristal este un eveniment istoric, concret, petrecut între 9–10 noiembrie 1938 (cu violențe continuând câteva zile) dinainte de Al Doilea Război Mondial.

În Germania și Austria, casele și aproximativ 8.000 de magazine ale evreilor au fost devastate de civili și de trupele SA și SS. Clădirile au fost distruse cu „baroasele”, iar străzile au rămas acoperite de cioburi, de aici numele „Noaptea sticlei sparte” sau „Noaptea de Cristal”.

În doar câteva zile, au fost omorâți aproximativ 400 de evrei, 30.000 au fost trimiși în lagăre de concentrare, iar 1.668 de sinagogi au fost devastate, dintre care 267 incendiate.

Pe 9 noiembrie, în amintirea Nopții de Cristal, este marcată Ziua Internațională de Luptă împotriva Fascismului și Antisemitismului.