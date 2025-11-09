Marco Bezzecchi se impune în Marele Premiu al Portugaliei
Italianul Marco Bezzecchi (Aprilia) a câştigat Marele Premiu al Portugaliei la MotoGP, după ce a condus întreaga cursă de pe circuitul de la Portimao, notează News.ro.
Este a doua victorie a sa din acest sezon şi a cincea din carieră.
Italianul i-a devansat pe spaniolii Alex Marquez (Ducati) şi Pedro Acosta (KTM).
În orice caz, cărțile sunt deja făcute: Marc Marquez este campionul mondial la piloți de la Marele Premiu al Japoniei, în timp ce la constructori Ducati și-a adjudecat titlul cu șapte etape înainte de finalul sezonului.
Ultimul weekend de curse în MotoGP va avea loc în Valencia între 14 și 16 noiembrie.
