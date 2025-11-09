Muzica creștină cu legături country devine din ce în ce mai virală

La câteva zile după ce cântărețul Forrest Frank a căzut de pe skateboard, s-a izbit de un zid și și-a fracturat două vertebre, el a postat pe TikTok o mostră dintr-o piesă nouă inspirată de accident. Frank, fost membru al duo-ului pop Surfaces, a cunoscut o ascensiune spectaculoasă în ultimul an făcând muzică creștină care combină ritmuri hip-hop cu versuri optimiste. Deși era în „dureri cumplite”, melodia sa transmitea speranță: „God’s got my back” („Dumnezeu mă sprijină”), cânta el, încă țintuit la pat. „Chiar și când cad sau sunt atacat”, transmite The Wall Street Journal.

Clipul de pe TikTok a strâns aproape 4 milioane de vizualizări. După lansarea oficială, piesa „God’s Got My Back” a depășit 15 milioane de redări pe Spotify și alte 5 milioane pe YouTube.

Pe măsură ce artiștii creștini adoptă o varietate mai mare de stiluri și își promovează inteligent piesele pe rețelele sociale, publicul lor se extinde rapid. Muzica bazată pe credință poate deveni virală la fel ca piesele pop sau rap și beneficiază de pe urma legăturii strânse cu genul country, care domină topurile în prezent.

„Sunt în industrie din 1997 și, în toți acești ani, nu-mi amintesc o perioadă ca asta”, a spus Holly Zabka, președinta Provident Entertainment, o casă de discuri creștină deținută de Sony Music.

Frank este chipul senin și carismatic al noului val din muzica creștină: a acumulat peste 1,2 miliarde de streamuri la cerere în SUA în 2025, potrivit datelor companiei Luminate. „Cred că Dumnezeu își pune mâna asupra lui și îl folosește pentru a vorbi unei generații prin muzică”, a spus Caleb Grimm, cântăreț creștin care face clipuri populare alături de soția sa, Kelsey.

Și alți artiști creștini obțin rezultate impresionante. Brandon Lake, cântăreț de 35 de ani din Carolina de Sud, a strâns 862 de milioane de streamuri, iar Josiah Queen, un tânăr de 22 de ani cu un stil acustic energic, are 515 milioane. Muzica creștină a fost unul dintre cele cinci genuri cu cea mai rapidă creștere în SUA în 2024, trend care a continuat în 2025. În prima jumătate a anului, Luminate a raportat că piesele creștine lansate recent au avut o creștere mai mare a numărului de redări decât cele din orice alt gen, cu excepția country-ului.

„Suntem din nou în flăcări pentru Dumnezeu”, a spus influencerul David Myers, care creează coregrafii pentru piese religioase.

Deși cota muzicii creștine în piața americană rămâne redusă, ea a crescut de la 1,7% la sfârșitul lui 2023 la 2% la jumătatea lui 2025 (pentru comparație, muzica electronică are 3,3%). Atât Frank, cât și Lake au avut simultan piese în topul Billboard Hot 100 anul acesta — o raritate pentru gen. „Artiștii creștini reușesc tot mai des să creeze momente culturale importante cu piese explicit religioase”, a spus Brad O’Donnell, copreședinte al Capitol Christian Music Group.

Frank a avut succes cu „Your Way’s Better”, o piesă plină de recunoștință jucăușă: „Lord, I am so thankful for the ways that You blessed me / Everything You say making waves like a jet ski” („Doamne, îți mulțumesc pentru felul în care m-ai binecuvântat / Tot ce spui face valuri ca un jet ski”). Brandon Lake, în schimb, a impresionat cu „Hard Fought Hallelujah”, o baladă gravă, cu accente de soul sudist.

Datorită platformelor de streaming și aplicațiilor video scurte precum TikTok și Reels, artiștii creștini moderni ajung mai ușor la publicul curios decât generațiile anterioare. „Multă vreme, pentru a descoperi muzică creștină, trebuia să treci printr-un portal religios — o librărie creștină, un post de radio, biserica”, a explicat Zabka. „Pe TikTok, oamenii nici nu realizează uneori că piesa e religioasă — doar vor să încerce dansul popular din trend.”

„Your Way’s Better” a fost folosită în peste 800.000 de videoclipuri pe TikTok. După ce Myers și soția sa au inventat pașii de dans care au devenit virali, Frank i-a invitat pe scenă la un concert pentru a dansa alături de el. Echipa de baseball Savannah Bananas, cunoscută pentru stilul său spectaculos, a lansat clipuri cu dansuri pe hituri pop seculare precum „Breakin’ Dishes” (Rihanna) sau „Too Little Too Late” (Jojo); în mai, Frank a postat un video cu echipa executând coregrafia pentru „Your Way’s Better”.

Cântărețul Seph Schlueter a văzut cum balada sa „Counting My Blessings” („Număr binecuvântările mele”) a devenit virală mai întâi pe Instagram în Brazilia, apoi în SUA. „În fiecare săptămână primeam mesaje de la cineva care-mi zicea: ‘Ai văzut cine a folosit piesa ta?’ Și era, gen, Hugh Jackman”, a spus artistul.

Piese ca „Your Way’s Better” și „Counting My Blessings” s-ar potrivi perfect într-o listă de redare alături de artiști pop precum Ed Sheeran, Justin Bieber sau Alex Warren. Directorii din industria muzicii creștine cred că acest sunet contemporan a ajutat mult la popularizarea lor. „Cu cât artiștii creștini își asumă mai multe riscuri sonore pentru a concura cu piața, cu atât mai mari sunt șansele ca muzica lor să fie ascultată”, a spus Jonathan Roberts, agent la United Talent Agency, care colaborează atât cu Lake, cât și cu Frank.

Albumul lui Lake, Kings of Hearts (lansat în iulie), combină mai multe genuri, unite de vocea sa gravă și puternică, comparată cu cea a lui Teddy Swims. „Poți să-L slăvești pe Dumnezeu urlând din toți plămânii”, a spus el. „Poți să-L slăvești pe Dumnezeu și cu un ukulele.”

Lake pregătește piese cu influențe country. Ca și muzica country, industria creștină este concentrată în Nashville, Tennessee, ceea ce a facilitat colaborările între cele două lumi. „Există tot mai multe legături între artiștii creștini și cei country”, a spus Grimm. „Nashville e un oraș mic, iar oamenii din industrie se cunosc și lucrează adesea împreună.”

Starul country Jelly Roll a colaborat cu Lake la piesa „Hard Fought Hallelujah”, pe care o auzise deja pe TikTok. Thomas Rhett a înregistrat melodii atât cu Lake, cât și cu Frank, iar Lainey Wilson a cântat alături de artista creștină Anne Wilson în „Praying Woman”. Bailey Zimmerman, un alt nume important din country, a spus recent pentru Billboard că își dorește să colaboreze cu artiști creștini.

„Când artiști considerați seculari cântă piese creștine, ajung la un public mult mai mare”, a spus Jacob Petersen, creator creștin pe TikTok, cu 3 milioane de urmăritori. „Am văzut o mulțime de clipuri pe TikTok cu oameni care zic: ‘Nu sunt religios, dar sincer, muzica creștină chiar e tare acum.’”