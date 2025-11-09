G4Media.ro
Carlos Alcaraz, debut perfect la Turneul Campionilor după ce l-a învins pe…

Carlos Alcaraz, dublu campion la All England Club.
Carlos Alcaraz / Sursa foto: Paul Zimmer / Carlos Alcaraz / Sursa foto: imago sportfotodienst / Profimedia

Carlos Alcaraz, debut perfect la Turneul Campionilor după ce l-a învins pe De Minaur în două seturi

Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz (locul 2 ATP) a debutat perfect la Turneul Campionilor și l-a învins pe australianul Alex De Minaur (locul 7 ATP) în primul duel din grupa Jimmy Connors.

Câștigătorul US și French Open s-a impus în o oră și 42 de minute în fața lui De Minaur, scor 7-6(5), 6-2. Alcaraz are cinci meciuri câștigate din cinci posibile cu australianul.

Din grupa Jimmy Connors mai fac parte Taylor Fritz și Lorenzo Musetti.

În aceeași zi se va juca și duelul din grupa Bjon Borg dintre Alexander Zverez și Ben Shelton.

Turneul Campionilor 2025 se desfășoară între 9 și 16 noiembrie la Torino, în Pala Alpitour.

Turneul Campioanelor 2025 a fost câștigat de Elena Rîbakina, după o finală cu liderul mondial Aryna Sabalenka.

