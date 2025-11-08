De ce Turneul Campionilor se joacă exclusiv indoor pe suprafață dură în Europa

Actualul Turneu al Campionilor nu a încetat să-și schimbe caracteristicile, dar un lucru a rămas la fel de la venirea sa în Europa în 2009 – competiția se joacă exclusiv pe suprafață dură, în sală. Alegerea aceasta este justificată de mai multe motive, printre care cele geografice, economie, dar și de calendar.

Prima ediție a Mastersului disputată pe suprafață dură în sală datează din 1975, la Stockholm. Doi ani mai târziu, turneul și-a găsit locul istoric la Madison Square Garden. Timp de 13 sezoane consecutive, Finalele ATP s-au desfășurat chiar în inima New Yorkului, pe mochetă, înainte ca Germania să preia organizarea timp de zece ani, mai întâi la Frankfurt, apoi la Hanovra, conform L’Equipe.

Considerate cele mai mari turnee indoor din lume și gândite ca un „al cincilea Mare Șlem”, ATP Finals s-au desfășurat de la înființarea lor în 1970 doar de trei ori în aer liber: la Melbourne (1974) și la Houston (2003, 2004). Mutate apoi la Shanghai în 2005, competiția se joacă exclusiv pe suprafață dură în sală din 2006, după o primă ediție pe mochetă indoor în 2005.

„Mai mulți factori sunt luați în considerare atunci când se alege locul și suprafața pentru evenimentul nostru de final de sezon”, a declarat un purtător de cuvânt al ATP. „Printre aceștia se numără poziția geografică, infrastructura, clima, fusurile orare și alinierea cu seria de turnee europene indoor care precedă competiția. Cum turneul este confirmat în Italia până în 2030, suprafața dură în sală rămâne, deocamdată, cea preferată.”

Nemulțumirea lui Nadal și oboseala de final de sezon

Suporterii lui Rafael Nadal, care nu a ridicat niciodată trofeul, cereau un Masters disputat pe zgură, în sală sau nu. „Taurul din Manacor” a declarat la Daily Mail în noiembrie 2015: „Ne calificăm pentru ATP Finals jucând pe iarbă, hard, zgură și în sală. A juca întotdeauna Mastersul pe hard indoor nu cred că e 100% corect. Am jucat mereu (n. red. Mastersul) pe cea mai proastă suprafață pentru mine (n. red. hard indoor). Să fie în sală, foarte bine. Dar nimic nu împiedică să fie pusă zgură acolo.”

După ce au călătorit tot anul, jucătorii își încheie sezonul în Europa, pe hard indoor. Mutarea acestui eveniment în emisfera sudică, pentru a-l disputa de exemplu pe hard în aer liber, i-ar obliga pe cei opt calificați la o ultimă deplasare lungă, în condițiile în care majoritatea locuiesc la Monaco, Dubai, în Spania sau în sudul Franței.

În plus, săptămânile care preced acest turneu se joacă tot pe hard indoor. Este o modalitate de a încheia sezonul „în liniște”, în condiții mai rapide, unde meciurile, în teorie, durează mai puțin, iar vântul, căldura sau ploaia nu pot influența jocul. Disputarea Finalelor ATP pe iarbă sau pe zgură indoor ar fi posibilă din punct de vedere tehnic, dar ar crește riscul de accidentare.

Atleții au nevoie de timp pentru adaptare, deoarece părțile corpului nu sunt solicitate în același mod în funcție de suprafață. Dacă nu se schimbă calendarul și dacă finalul de sezon nu se va juca pe un alt tip de teren, Finalele ATP vor continua, așadar, să aibă loc pe hard indoor.

Mult timp itinerant, ATP semnează acum contracte de mai mulți ani (de obicei cinci) cu orașele care găzduiesc „Turneul Campionilor”. Acestea caută continuitate și vizibilitate pe termen mediu. După 12 ani la Londra, Finalele ATP se joacă la Torino din 2021. Ediția din 2025 începe duminică.

