„Trădător” pentru unii sârbi, adorat de greci: Djokovic se simte ca acasă la Atena
Novak Djokovic s-a mutat cu familia în Grecia, iar dintr-un simbol național acum este considerat de unii dintre compatrioții săi „un trădător”. Prezent la turneul ATP de la Atena (pe care-l deține de altfel), fostul lider mondial a spus că atmosfera realizată de fanii greci este una precum în Serbia.
Ajuns la 38 de ani, Djokovic s-a calificat în semifinalele turneului ATP de la Atena, după o victorie împotriva portughezului Nuno Borges, scor 7-6(1), 6-4.
Djokerul va juca vineri pentru un loc în marea finală contra germanului Yannick Hanfmann.
La finalul partidei cu Borges, Djokovic i-a lăudat pe fanii greci prezenți la meci și a precizat că atmosfera a fost una „fierbinte” care l-a făcut să se simtă ca și cum ar fi jucat în Serbia.
„Susținerea publicului este uimitoare (n.r. la Atena) și devine din ce în ce mai bună. Pentru mine este ca și cum aș juca în Serbia. Sunt foarte recunoscător pentru asta”, a declarat Djokovic, citat de tennis.com.
Nole i-a salutat pe fani cu „kalispera”, iar fanii prezenți în arenă l-au aplaudat puternic. De altfel, fostul lider ATP a promis că-și va îmbunătăți cunoștințele în limba greacă.
Grecia, te iubesc! – Mesajul lui Nole
Ελλάδα, σ’ αγαπώ pic.twitter.com/ilfHYMJfqw
— Novak Djokovic (@DjokerNole) November 5, 2025
Novak Djokovic wins this point and gets high fives from the crowd. 😂pic.twitter.com/brF1FYNs6q
— Danny (@DjokovicFan_) November 6, 2025
Record-breaker ⭐
It’s a 200th indoor win for Novak Djokovic who will now advance to a 199th tour-level semi-final🤯#HellenicChampionship pic.twitter.com/Muo5sN0GBN
— Happy Tennis (@happy_tennise) November 6, 2025
Nole nu s-a temut și nici nu s-a ferit în trecut să-și exprime opiniile civice. În urmă cu un an de zile, Djokovic și-a manifestat public sprijinul pentru protestele studenților împotriva președintelui sârb Aleksandar Vucic.
Manifestațiile au fost declanșate de tragedia feroviară de la Novi Sad, acolo unde au murit 16 persoane.
Recent, o pictură din Belgrad care-l reprezenta pe Djokovic a fost vandalizată, iar acest gest capătă o dimensiune simbolică: este perceput de unii ca o reacție politică împotriva unui sportiv care, deși era pe bună dreptate considerat un erou național, nu are aceeași viziune cu actualul regim politic din Serbia.
