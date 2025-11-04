Considerat „trădător”, Djokovic explică de ce a părăsit Serbia pentru a se muta în Grecia cu familia

Dintr-un simbol național, Novak Djokovic s-a transformat într-un „trădător” pentru țara lui după ce a ales să se mute în Grecia. Fostul lider ATP a explicat de ce a ales să părăsească Serbia, mutarea fiind una care i-a adus multe critici: „sârbii și grecii sunt ca frații, sunt multe legături istorice, religioase și culturale”, a transmis Nole.

Djokovic spune că sârbii și grecii sunt ca frații și că familia lui se simte minunat la Atena

În vârstă de 38 de ani, Djokovic a ales să-și mute familia în sudul Atenei, acolo unde copiii săi (Ștefan și Tara) frecventează o școală britanică privată.

Nole a ales să plece din Serbia și să fie departe de agitația politică și socială din propria-i țară.

Aflat la Atena, acolo unde participă la turneul ATP 250 pe care-l deține, Nole a vorbit deschis despre părăsirea Serbiei pentru Grecia.

„Există multe legături istorice, religioase, sociale și culturale între Grecia și Serbia, iar acesta e motivul principal pentru care mă aflu aici.

De asemenea, vremea și mâncarea sunt incredibile, iar litoralul este unul dintre cele mai frumoase.

Îmi place stilul de viață și simt cu adevărat că grecii și sârbii sunt ca frații. Acesta este motivul principal.

Eu și familia mea încercăm să vedem cum este viața aici.

Suntem în Grecia de puțin mai puțin de două luni, dar până acum a fost o experiență extrem de pozitivă”, a transmis Novak Djokovic, conform sportal.blic.rs.

Nole nu s-a temut și nici nu s-a ferit în trecut să-și exprime opiniile civice. În urmă cu un an de zile, Djokovic și-a manifestat public sprijinul pentru protestele studenților împotriva președintelui sârb Aleksandar Vucic.

Manifestațiile au fost declanșate de tragedia feroviară de la Novi Sad, acolo unde au murit 16 persoane.

Recent, o pictură din Belgrad care-l reprezenta pe Djokovic a fost vandalizată, iar acest gest capătă o dimensiune simbolică: este perceput de unii ca o reacție politică împotriva unui sportiv care, deși era pe bună dreptate considerat un erou național, nu are aceeași viziune cu actualul regim politic din Serbia.