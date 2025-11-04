O infirmieră de la centrul de recuperare pentru persoane cu dizabilități din comuna bihoreană Bratca, reținută de polițiști / Ar fi lovit cu o nuia o tânără cu dizabilități

O femeie de 45 de ani, infirmieră la un centru de recuperare pentru persoanele cu dizabilități, a fost reținută luni, 3 noiembrie, de polițiștii bihoreni sub acuzația de purtare abuzivă.

Pe 3 noiembrie, în urma investigațiilor efectuate și administrării probatoriului, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au dispus reținerea, pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, față de o femeie, de 45 de ani, din comuna Bratca, județul Bihor, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă în raport cu infracțiunea de lovirea sau alte violențe.

„Din cercetările efectuate de polițiștii de investigații criminale a rezultat că, la data de 2 noiembrie, în jurul orei 15.00, în timp ce aceasta se afla în curtea unui centru de recuperare și reabilitare a persoanelor cu dizabilități, din localitatea Bratca, județul Bihor, unde își desfășura activitatea în calitate de infirmieră, ar fi agresat o tânără, de 20 de ani, persoană internată în cadrul centrului, prin lovire cu o nuia”, au precizat reprezentanții IPJ Bihor.

În același context, un bărbat, de 36 de ani, internat în centru, ar fi agresat-o pe tânără, prin lovire cu piciorul.

În urma agresiunii, tânăra a suferit leziuni care necesită pentru vindecare între 2 și 3 zile de îngrijiri medicale.

Pe 4 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale o vor prezenta pe femeia de 45 de ani la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleșd, în vederea dispunerii de măsuri legale.

În ceea ce îl privește pe bărbatul de 36 de ani, internat în centru, acesta urmează a fi supus unei expertize medico-legale psihiatrice, pentru stabilirea prezenței discernământului.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleșd.