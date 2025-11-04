Zeci de percheziţii în trei județe, inclusiv la primăria prahoveană Slănic, în legătură cu lucrări făcute fără respectarea condiţiilor tehnice
Zeci de percheziţii au fost efectuate, marţi, de anchetatorii prahoveni la adrese din trei judeţe, inclusiv la Primăria Slănic, într-un dosar de înşelăciune, fals în în scrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, care vizează lucrări făcute fără respectarea condiţiilor tehnice, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Potrivit datelor comunicate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte, la solicitarea Agerpres, procurorii, împreună cu organele de cercetare penală din cadrul IJP Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat un număr de 21 percheziţii la sediul unor societăţi comerciale, la domiciliile unor persoane fizice şi la sediul Primăriei oraşului Slănic, cercetările fiind efectuate faţă de reprezentanţii unei societăţi comerciale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.
Descind erile au avut loc în Prahova – 15, Iaşi – 4 şi Dâmboviţa – 2.
„În perioada 2024 – 2025, în execuţia unor contracte de lucrări încheiate cu unitatea administrativ teritorială, au indus în eroare beneficiarul, în sensul că au executat lucrările fără respectarea condiţiilor tehnice impuse, cauzând astfel prejudicii patrimoniale însemnate”, precizează sursa citată.
Surse judiciare au arătat că lucrările au avut legătură cu regularizarea albiei unui pârâu.
În cauză au fost puse în exe cutare mandate de aducere faţă de 5 suspecţi, care se află la audieri.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Percheziţii la locuinţele unor bărbaţi din Bistriţa-Năsăud, Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare şi abuz de încredere, cu un prejudiciu de 1,6 milioane de lei
Distrigaz Sud, după ce a fost informată că are calitatea de suspect în ancheta exploziei din Rahova: Nu fost emisă nicio concluzie tehnică definitivă privind cauzele / Am acţionat şi acţionăm conform normelor legale şi obligaţiilor de siguranţă
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.