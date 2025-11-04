Zeci de percheziţii în trei județe, inclusiv la primăria prahoveană Slănic, în legătură cu lucrări făcute fără respectarea condiţiilor tehnice

Zeci de percheziţii au fost efectuate, marţi, de anchetatorii prahoveni la adrese din trei judeţe, inclusiv la Primăria Slănic, într-un dosar de înşelăciune, fals în în scrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, care vizează lucrări făcute fără respectarea condiţiilor tehnice, transmite Agerpres.

Potrivit datelor comunicate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte, la solicitarea Agerpres, procurorii, împreună cu organele de cercetare penală din cadrul IJP Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat un număr de 21 percheziţii la sediul unor societăţi comerciale, la domiciliile unor persoane fizice şi la sediul Primăriei oraşului Slănic, cercetările fiind efectuate faţă de reprezentanţii unei societăţi comerciale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

Descind erile au avut loc în Prahova – 15, Iaşi – 4 şi Dâmboviţa – 2.

„În perioada 2024 – 2025, în execuţia unor contracte de lucrări încheiate cu unitatea administrativ teritorială, au indus în eroare beneficiarul, în sensul că au executat lucrările fără respectarea condiţiilor tehnice impuse, cauzând astfel prejudicii patrimoniale însemnate”, precizează sursa citată.

Surse judiciare au arătat că lucrările au avut legătură cu regularizarea albiei unui pârâu.

În cauză au fost puse în exe cutare mandate de aducere faţă de 5 suspecţi, care se află la audieri.