Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: Baza Mihail Kogălniceanu va rivaliza ca dimensiune și ca dotări cu baza militară Ramstein din Germania

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat, marți, la Digi24, că există un plan de investiții agreat cu aliații din NATO, iar baza Mihail Kogălniceanu va rivaliza ca dimensiune și ca dotări cu baza militară Ramstein din Germania.

„Prezența militară a Statelor Unite România rămâne un pic peste nivelul la care era înainte de izbucnirea războiului din Ucraina. Atunci Statele Unite au mai au trimis mai multe trupe în Europa. Acum, la 3,5 ani, Statele Unite au decis, văzând că Europa și-a crescut eforturile de înzestrare și înarmare, de pregătire a armatei și de pregătire la reacții în comun, să reducă din aceste trupe. Rămân pe teritoriul României aproximativ 900-1000 de soldați americani, la nivelul de dinainte de izbucnirea războiului din Ucraina, în toate punctele esențiale pentru operarea capabilităților esențiale pe care le avem împreună ca aliați. Și vorbesc și de Kogălniceanu, și de Deveselu, și de Câmpia Turzii”, a spus ministrul.

„Baza de la Kogălniceanu se va dezvolta în continuare, pentru că este o bază românească. Acolo este investiția noastră în principal și baza asta va fi o bază care va rivaliza ca dimensiune și ca dotări cu Ramstein (baza militară din Germania, n.r.), în 2040. Avem un plan de investiții agreat cu aliații noștri, pentru că aliații noștri din NATO au înțeles și înțeleg cât de importantă este Marea Neagră și rolul nostru strategic și acolo vom face o bază în continuare, vom construi în continuare lucrurile, lucrările merg înainte, merg foarte bine. Investim în acea bază care va fi baza României, pe care o vom opera împreună cu aliații, în funcție de realitățile și de provocările din anumite momente”, a explicat Moșteanu.

Moșteanu a amintit că în România vor rămâne circa 3.500 de de soldați din statele NATO.

Baza Ramstein este cea mai mare bază militară a Forțelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii și NATO în afara granițelor SUA.

Construită între 1949 și 1952 de Armata Franceză și Corpul Inginerilor Armatei SUA, Baza Aeriană Ramstein găzduiește peste 16.000 de militari, civili americani și contractori. Baza este situată în apropierea orașului Ramstein-Miesenbach.

