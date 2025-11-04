Ionuț Moșteanu, întrebat dacă va da explicații la ”Ora Premierului” despre retragerea trupelor americane din România: ”În măsura în care se pot face niște dezbateri cu elemente clasificate și confidențiale”

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a declarat, întrebat fiind dacă va da explicații la ”Ora Premierului” despre retragerea trupelor americane din România, că va face acest lucru ”în măsura în care se pot face niște dezbateri cu elemente clasificate și confidențiale”.

Declarațiile au fost făcută marți, la prânz, după întoarcerea acestuia din Egipt, în contextul în care dezbaterea ”Ora Premierului”, organizată la cererea PSD și AUR, ar fi trebuit să aibă loc luni după-amiază:

”O să venim în momentul în care agenda premierului va permite să clarificăm în măsura în care se pot face niște dezbateri cu elemente clasificate și confidențiale. Până atunci avem o prezență extraordinar de mare a aliaților la București, la NATO Industry Form. Am vorbit dimineață cu comandantul aliat pentru transformare la Ministerul Apărării și spunea că este cel mai mare eveniment”.

Ilie Bolojan a fost chemat la Ora Premierului de PSD și AUR, din motive diferite: Social-democrații i-au cerut să participe la o dezbatere cu tema „Retragerea trupelor americane din România – lipsa de reacţie a Guvernului şi implicaţiile asupra angajamentelor strategice şi de securitate ale României”, în timp ce partidul extremist AUR l-au chemat la o dezbatere cu tema „Situaţia reală a pregătirii ţării pentru iarna 2025-2026, în contextual scumpirii accelerate a energiei, a execuţiei bugetare pentru finalul anului 2025 şi a viziunii asupra bugetului pentru anul 2026”.

Sorin Grindeanu a declarat în 29 octombrie că nu a fost înștiințat de retragerea trupelor americane din România și l-a criticat pe Ilie Bolojan spunând că ”e inacceptabil să aflăm din presa internațională despre o decizie care afectează securitatea națională”.

Totodată, Ilie Bolojan a transmis în 30 octombrie că a fost informat cu două zile înainte de ieșirea publică a lui Sorin Grindeanu pe subiect, iar Ministerul Apărării a pregătit o conferinţă de presă pentru miercuri, dar că informațiile s-au scurs înainte și din acest motiv s-a ajuns la astfel de discuții.

Întrebat de jurnaliști dacă există o ruptură în coaliție din cauza acestor nemulțumiri despre lipsa de informații, Grindeanu a răspuns:

”Nu, pentru că nu neapărat eu trebuie să aflu, ci românii. Avem o tăcere de câteva zile pe tema securității. Fiecare român are aceste nevoi de a ști ce se întâmplă cu securitatea României. Ar fi o oportunitate pentru prim-ministru să vină să informeze românii. Colegii mei iau legătura cu primul ministru să găsim o dată comună (pentru ”Ora premierului”)”.

G4Media a arătat în 29 octombrie citând surse oficiale că Statele Unite retrag circa 1.200 de militari din România, iar în bazele militare rămân circa 1000 de soldați americani. Detalii aici.