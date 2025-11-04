Cristiano Ronaldo, după ce recent s-a scris că este miliardar: „Nu este adevărat, am devenit miliardar cu mulți ani în urmă”

În urmă cu aproape o lună de zile, Bloomberg a anunțat numele primului miliardar din fotbal: Cristiano Ronaldo. Într-un nou interviu exploziv acordat jurnalistului Piers Morgan, atacantul lusitan a precizat că nu este adevărată informația prezentată: „Am devenit miliardar cu mulți ani în urmă”, a adăugat fostul star de la Manchester United și Real Madrid.

Avionul Global Express, cel mai scump lucru pe care Cristiano Ronaldo și l-a cumpărat

Pe 8 octombrie 2025, Bloomberg spunea că Ronaldo a devenit primul miliardar din fotbal, averea sa fiind estimată la 1,4 miliarde de dolari.

El a fost de altfel inclus oficial în Bloomberg Billionaires Index – clasamentul care reunește cei mai bogați oameni din lume.

Într-o discuție cu Piers Morgan, atacantul i-a contrazis pe cei de la Bloomberg: „Nu este adevărat”, a răspuns portughezul. „Nu, am devenit miliardar cu mulți ani în urmă”.

În continuarea discuției, Cristiano a adăugat că știe câți bani are, dar nu cu exactitate.

„Știu câți bani am. Nu exact, dar în mare parte. E ca și când am câștigat Balonul de Aur.

Obiectivul meu era să ajung la acea sumă. Să devin miliardar era unul dintre obiectivele principale pe care le aveam.

Sunt singurul miliardar din fotbal. Cifrele nu mint. Poți să mă numești arogant, dar cifrele nu mint.

Nu mă surprinde faptul că sunt singurul miliardar din fotbal. Când te uiți la toate recordurile, Cristiano Ronaldo va fi în fruntea listei”, a spus Ronaldo.

Ducând mai departe discuția despre banii câștigați în carieră, Morgan l-a întrebat pe Cristiano care a fost cel mai scump lucru pe care l-a cumpărat vreodată.

„Cel mai scump lucru? Avionul. Global Express”, a adăugat atacantul portughez.

Cristiano Ronaldo a achiziționat două avioane private: Global Express XRS (preț de plecare începând de la $59 de milioane) și un Global Express 6500 (preț începând de la 56$ milioane).

Succesul financiar al lui Ronaldo nu vine însă, așa cum s-ar aștepta unii, doar din cariera de excepție din fotbal, cu toate că a evoluat pentru nume mari precum Manchester United, Real Madrid și Juventus.

Sursa menționată vorbește despre un mix inteligent între contracte de sponsorizare, investiții personale și afaceri proprii.

Contractul semnat în Arabia Saudită este unul fabulos, fără vreo exagerare: 400 de milioane de dolari.

În plus, vorbim despre o țară unde veniturile sportivilor sunt scutite de impozite.

De asemenea, Bloomberg adaugă următorul aspect: contractul cu Al-Nassr include o participație la capitalul clubului și acces la un avion privat. Sunt privilegii care îl poziționează pe CR7 într-o categorie financiară unică chiar și în lumea sportului de elită.

Cu toate că a depășit pragul de un miliard de dolari și că va împlini în curând 41 de ani (n.r. pe 5 februarie), Cristiano Ronaldo nu ia în considerare o retragere din sportul de performanță.