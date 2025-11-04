CNA ar putea cere televiziunilor difuzarea clipurilor de interes public / Propunerea, după audierea în Parlament a vicepreședintelui CNA, Valentin Jucan / Discuții despre derapajele TV-urilor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un proiect de lege prin care CNA să poată solicita din nou televiziunilor şi radiourilor difuzarea clipurilor de interes public ar putea fi inițiat de parlamentari. Propunerea vine în urma audierii de marți a vicepreședintelui CNA, Valentin Jucan, în Comisia comună pentru prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice – ”România fără violenţă domestică”, din Parlamentul României.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Informațiile au fost transmise de deputata Alina Gorghiu, fost ministru PNL al Justiției, care susține că Jucan a atras atenția că sancțiunile aplicate posturilor TV sunt prea mici în raport cu gravitatea derapajelor și că este nevoie de un cadru legislativ mai ferm:

”Tot mai multe emisiuni transformă agresivitatea și umilirea în divertisment. Demnitatea umană și protecția minorilor nu se negociază pentru audiență. Vicepreședintele CNA a atras atenția că sancțiunile aplicate posturilor TV sunt prea mici în raport cu gravitatea derapajelor și că este nevoie de un cadru legislativ mai ferm. De asemenea, a subliniat importanța colaborării dintre CNA și ANCOM pentru supravegherea conținutului violent din mediul online, unde nivelul agresivității este tot mai ridicat”, arată Gorghiu.

Gorghiu a vorbit despre proiectul legislativ care ar urma să fie depus și a dat un exemplu de clip care ar putea fi solicitat de CNA:

”Tot astăzi, am stabilit să inițiem un proiect de lege prin care CNA să poată solicita din nou posturilor TV și radio difuzarea clipurilor de interes public – campanii care pot informa, educa și chiar salva vieți. Un exemplu concret: clipurile care explică utilitatea monitorizării agresorilor prin brățara electronică, un sistem care oferă protecție reală victimelor violenței domestice”.

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, preciza la finalul lunii septembrie, în plenul Parlamentului, că în primele luni ale anului au fost înregistrate peste 27.000 de cazuri de violență domestică. Ministrul a precizat însă că doar 40% din ordinele de protecție eliberate de Poliție în cazuri iminente de pericol sunt confirmate ulterior de instanță.

Totodată, Organizația de Femei a UDMR ridica problema gravității fenomenului violenței domestice, în august 2025:

”Violența domestică continuă să fie o problemă socială gravă în România, în medie o femeie murind în fiecare săptămână din cauza violenței domestice, iar în primele șase luni ale anului, autoritățile au înregistrat peste 61.431 de sesizări, cu 14 apeluri de ajutor pe oră”.

În septembrie 2025, Parlamentul înființa Comisia specială „România fără violență”, o comisie specială pentru combaterea fenomenului violenței domestice în România:

”În România s-au înregistrat peste 61.000 de cazuri de violență domestică în primele șase luni din 2025 și o creștere de 110 % a nerespectării ordinelor de protecție în ultimii patru ani”, transmitea deputata Alina Gorghiu în urmă cu două luni.