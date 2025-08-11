O femeie moare în fiecare săptămână ca victimă a violenței domestice / UDMR solicită o comisie parlamentară de anchetă
Organizația de Femei a UDMR solicită crearea unei comisii parlamentare speciale de anchetă care să îmbunătățească instrumentele existente pentru combaterea violenței domestice, prin cooperare transpartinică, anunță organizația într-un comunicat de presă.
Violența domestică continuă să fie o problemă socială gravă în România, în medie o femeie murind în fiecare săptămână din cauza violenței domestice, iar în primele șase luni ale anului, autoritățile au înregistrat peste 61.431 de sesizări, cu 14 apeluri de ajutor pe oră, precizează UDMR.
„Ne confruntăm cu un fenomen grav care, în ciuda tuturor eforturilor noastre, rămâne o problemă uriașă. Statul încearcă să ia măsuri, să înăsprească legislația, să dea autorităților mijloacele de a interveni rapid, ONG-urile și activiștii pentru drepturile femeilor lucrează constant, autoritățile intervin – dar situația nu se îmbunătățește. Trebuie să ne așezăm la aceeași masă: ONG-uri, autorități, profesioniști, organizații de femei, pentru a găsi soluții noi, mai eficiente”, a subliniat Andrea Csép Éva Csép, europarlamentar, președinte executiv al Organizației de Femei a UDMR.
Obiectivul Organizației Femeilor din RMDSZ este de a lansa o amplă consultare profesională în lunile următoare și de a face progrese suplimentare în ceea ce privește legislația și punerea în aplicare.
Timp de 22 de ani înainte de aceasta, nicio lege nu a abordat în mod specific protecția victimelor violenței domestice sau pedepsirea mai aspră a agresorilor.
”La inițiativa UDMR, am introdus supravegherea electronică (cătușe la picioare) pentru a asigura constrângerea, victimele pot solicita asistență juridică gratuită, am retras agresorului pensia alimentară pentru copii, care este acordată imediat mamei, angajatorii care angajează victime ale violenței domestice beneficiază de sprijin din partea statului, victimele au prioritate la acordarea de locuințe de urgență și sociale, promovarea obligatorie în conținutul audiovizual a numărului verde gratuit 0800 500 333, care este dedicat în mod special ajutorării victimelor, crearea unui registru electronic al agresorilor sexuali, înregistrarea de către medicii de familie a suspiciunilor de abuz în dosarul medical al pacientului și obligația autorităților locale de a furniza informații privind serviciile sociale disponibile pentru a ajuta la protejarea victimelor și a familiilor acestora”, se precizează în comunicat.
