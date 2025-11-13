Fondatorul Telegram, Pavel Durov, are din nou dreptul să călătorească în afara Franței, după ridicarea controlului judiciar

Fondatorul serviciului de mesagerie Telegram, Pavel Durov, pus sub acuzare pentru o serie de infracțiuni legate de criminalitatea organizată, a obținut ridicarea măsurilor care îi interziceau să călătorească în afara Franței și îl obligau să se prezinte la secția de poliție din Nisa, transmite Le Figaro, care citează o sursă judiciară.

Pavel Durov obținuse o primă relaxare a controlului judiciar la jumătatea lunii iunie, care îi permitea să se deplaseze la Dubai, unde s-a stabilit după ce a informat judecătorii de instrucție, dar trebuia să se întoarcă în Franța la fiecare 14 zile.

De un an, Pavel Durov „a respectat perfect controlul judiciar”, a subliniat sursa judiciară pentru AFP, reamintind că antreprenorul în vârstă de 41 de ani fusese deja interogat de trei ori.

„Telegram a respectat întotdeauna legile Uniunii Europene”

Pavel Durov, născut în Rusia și naturalizat francez în 2021, a fost arestat la coborârea din avion la sfârșitul lunii august 2024, la aeroportul Le Bourget. El a fost pus sub acuzare pentru o serie de infracțiuni legate de criminalitatea organizată. Justiția franceză îi reproșează că nu a luat măsuri împotriva difuzării de conținuturi criminale pe platforma sa de mesagerie.

În timpul interogatoriului său din decembrie 2024, el a recunoscut că „a luat cunoștință în timpul arestului preventiv de gravitatea faptelor” reproșate platformei sale. El a asigurat că nu a creat Telegram în 2013 împreună cu fratele său „pentru infractori”, dar prezența acestora, „o fracțiune minimă”, „a crescut și ea”, a recunoscut el. Și a promis să„îmbunătățească” procesele de moderare.

„Telegram a respectat întotdeauna legile Uniunii Europene, inclusiv Digital Services Act, și a răspuns sistematic la toate cererile judiciare obligatorii de-a lungul anilor”, a subliniat platforma. Avocații lui Pavel Durov au depus, de asemenea, o cerere de nulitate, precum și o cerere de plasare sub statutul de martor asistat, mai favorabil decât cel de suspect, iar o acțiune prejudicială a fost introdusă în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).