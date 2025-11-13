G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, are din nou dreptul să călătorească în afara…

Pavel Durov
Screenshot Instagram, Pavel Durov

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, are din nou dreptul să călătorească în afara Franței, după ridicarea controlului judiciar

Articole13 Noi • 107 vizualizări 0 comentarii

Fondatorul serviciului de mesagerie Telegram, Pavel Durov, pus sub acuzare pentru o serie de infracțiuni legate de criminalitatea organizată, a obținut ridicarea măsurilor care îi interziceau să călătorească în afara Franței și îl obligau să se prezinte la secția de poliție din Nisa, transmite Le Figaro, care citează o sursă judiciară.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Pavel Durov obținuse o primă relaxare a controlului judiciar la jumătatea lunii iunie, care îi permitea să se deplaseze la Dubai, unde s-a stabilit după ce a informat judecătorii de instrucție, dar trebuia să se întoarcă în Franța la fiecare 14 zile.

De un an, Pavel Durov „a respectat perfect controlul judiciar”, a subliniat sursa judiciară pentru AFP, reamintind că antreprenorul în vârstă de 41 de ani fusese deja interogat de trei ori.

„Telegram a respectat întotdeauna legile Uniunii Europene”

Pavel Durov, născut în Rusia și naturalizat francez în 2021, a fost arestat la coborârea din avion la sfârșitul lunii august 2024, la aeroportul Le Bourget. El a fost pus sub acuzare pentru o serie de infracțiuni legate de criminalitatea organizată. Justiția franceză îi reproșează că nu a luat măsuri împotriva difuzării de conținuturi criminale pe platforma sa de mesagerie.

În timpul interogatoriului său din decembrie 2024, el a recunoscut că „a luat cunoștință în timpul arestului preventiv de gravitatea faptelor” reproșate platformei sale. El a asigurat că nu a creat Telegram în 2013 împreună cu fratele său „pentru infractori”, dar prezența acestora, „o fracțiune minimă”, „a crescut și ea”, a recunoscut el. Și a promis să„îmbunătățească” procesele de moderare.

„Telegram a respectat întotdeauna legile Uniunii Europene, inclusiv Digital Services Act, și a răspuns sistematic la toate cererile judiciare obligatorii de-a lungul anilor”, a subliniat platforma. Avocații lui Pavel Durov au depus, de asemenea, o cerere de nulitate, precum și o cerere de plasare sub statutul de martor asistat, mai favorabil decât cel de suspect, iar o acțiune prejudicială a fost introdusă în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags:
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a salutat utilizarea rețelei sale „împotriva politicilor eșuate ale lui Macron”

Articole10 Sep 2025
0 comentarii

Pavel Durov, patronul mesageriei Telegram, este interogat la tribunalul din Paris

Articole28 Iul 2025
0 comentarii

Ce legătură există între mesageria Telegram și serviciul rusesc secret FSB

Articole11 Iun 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.