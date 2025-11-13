Ministrul Economiei, despre protestul sindicatelor industriei de apărare: Orice protest îl consider justificat, dar nu funcţionez pe şantaj

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, joi, la Poligonul Cincu, cu ocazia Zilei Distinşilor Vizitatori, întrebat despre protestul sindicaliştilor din industria de apărare, că el consideră justificat orice protest, dar vrea să aibă discuţii consistente, „nu pentru o poză” şi că nu acceptă să fie şantajat de liderii sindicali, transmite Agerpres.

„Orice protest îl consider justificat. Eu nu funcţionez aşa. Eu nu mă întâlnesc cu reprezentanţi ai sindicatelor doar pentru ca ei să facă poze şi să-l arate membrilor că au venit la ministru. Mi-au trimis în perioada trecută mesaje. M-am întâlnit o dată cu ei. Mi-au trimis să ne întâlnim din nou. Eu am fost plecat într-o delegaţie în Coreea, după care în Arabia Saudită şi au început să-mi spună că dacă nu mă întâlnesc când vor ei, fac protest. Ei bine, sindicatele trebuie să apere interesele oamenilor”, a afirmat ministrul Radu Miruţă.

Oficialul Ministerului Economiei a subliniat că el nu funcţionează „pe astfel de şantaj„.

„D a, ştiu parte din probleme. Încerc să rezolv problemele făcute de alţii, dar nu funcţionez la modul că ‘negociem, întâlneşte-te cu mine astăzi că vreau să arăt o poză, că avem alegeri în sindicate, că am venit la ministru’. Hai să vedem care sunt problemele, care sunt propunerile, cum putem contribui la ele. Şi da, mergem mai departe, dar pe astfel de şantaj eu nu funcţionez”, a mai adăugat ministrul Radu Miruţă.

Ministrul Apărării Naţionale, Liviu-Ionuţ Moşteanu, ministrul Economiei, Radu Miruţă, alături de alţi demnitari şi o serie de ambasadori, au participat, joi, la Ziua Distinşilor Vizitatori, exerciţiul Dacian Fall 2025 (DAFA 2025), în Poligonul Cincu din judeţul Braşov.

Circa o sută de angajaţi din industria de apărare au protestat, joi, în faţa Ministerului Economiei, nemulţumiţi de lipsa contractelor şi a comenzilor din industria de apărare cu capita l majoritar sau integral de stat, dar şi de nivelul salariilor din sector.