Cum a ocolit China reglementările americane pentru a avea acces la cipurile de înaltă performanță ale Nvidia și cum în curând nu va mai avea nevoie de ele

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Mai multe anchete indică exporturi ascunse de cipuri electronice de înaltă performanță ale Nvidia către China prin intermediul unor companii fantomă sau intermediari. Utilizate în special de companiile de IA, dar și de armata chineză, aceste exporturi provoacă tensiuni la Washington, în timp ce Beijingul își consolidează tehnologiile locale, scrie BFM TV.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Într-o clădire mare fără ferestre din Jakarta, aproximativ 2.300 de cipuri sunt gata de a fi utilizate de o companie chineză specializată în IA. Potrivit unei anchete a Wall Street Journal, acestea au ajuns acolo printr-o serie de tranzacții internaționale organizate de o filială a unei companii chineze „aflate pe lista neagră americană”.

În ciuda restricțiilor menite să limiteze accesul Chinei la cele mai avansate tehnologii … nu există dovezi că aceste transferuri au încălcat legea. Cu toate acestea, unii oficiali americani consideră că astfel de operațiuni ar merita să fie reexaminate.

Dar acest exemplu nu este un caz izolat. Distribuitorii și companiile chineze eludează controlul exporturilor americane cumpărând cele mai recente cipuri IA ale companiei californiene Nvidia, precum Blackwell și H100, prin intermediul unor terți aflați în Singapore, Taiwan, Malaezia sau Vietnam.

Serverele echipate cu aceste cipuri sunt apoi revândute clienților chinezi prin intermediul unor companii paravan sau intermediari. S-a dezvoltat chiar și o piață paralelă, cu anunțuri pe platforme locale și tranzacții care ajung uneori la câteva sute de milioane de dolari.

De exemplu, o companie cu sediul pe coasta de vest a Statelor Unite ar fi expediat ilegal GPU-uri (procesoare grafice) Nvidia H100 și RTX 4090 către China, tranzitând Singapore și Malaezia pentru a ascunde destinația finală. Plățile erau efectuate în special prin Hong Kong.

Puterea cipurilor IA americane și chineze

Între 2024 și 2025, mai multe rapoarte estimează că zeci sau chiar câteva sute de mii de cipuri Nvidia de IA interzise (cum ar fi modelele H100, B200 și H200) au fost introduse ilegal în China printr-o rețea de revânzători și companii paravan.

O anchetă americană privind suspiciunile de eludare a controalelor americane la export de către compania chineză de inteligență artificială DeepSeek a pus Singapore în centrul atenției.

Documentele financiare ale Nvidia relevă că 22% din cifra de afaceri din al treilea trimestru a fost facturată în Singapore, ceea ce face din aceasta a doua piață după Statele Unite, chiar dacă, precizează compania, este vorba de „adrese de facturare și nu de livrare”.

Această revelație survine în contextul în care autoritățile din Singapore au deschis o anchetă după o sesizare anonimă privind redirecționarea serverelor care conțin cipuri Nvidia din Malaezia către locații necunoscute.

Trei bărbați, printre care și conducerea Aperia Cloud Services, au fost acuzați de fraudă pentru că ar fi falsificat destinația finală a acestor servere. Ministerul Afacerilor Externe din Singapore a subliniat că țara „respectă cu strictețe regimurile multilaterale de control al exporturilor”, fără a aplica măsurile unilaterale americane, dar că „va lua totuși măsuri ferme împotriva practicilor înșelătoare”.

În același timp, Ministerul Comerțului din Malaezia a anunțat că investighează posibila utilizare de către o companie chineză a serverelor echipate cu cipuri Nvidia pentru antrenarea modelelor lingvistice de mari dimensiuni, pentru a determina dacă a fost încălcată o lege sau o reglementare națională.

O „combinație” veche

După primele sancțiuni mai dure impuse de Casa Albă în 2020 și 2022, în special interdicția directă de a exporta cipuri avansate către China, s-au dezvoltat rețele de piață neagră pentru GPU-urile Nvidia, permițând introducerea ilegală a zeci sau chiar sute de mii de unități, ocolind regulile oficiale.

Reuters a raportat anterior că oficialii americani anchetau pentru a determina dacă DeepSeek a avut acces la cipuri AI cu acces restricționat. Potrivit a trei surse apropiate dosarului, DeepSeek deține cipuri H100, achiziționate după interdicția americană de vânzare a acestor cipuri către China de către Nvidia.

Cu toate acestea, aceste surse precizează că numărul de cipuri deținute este mult inferior celor 50.000 de cipuri H100 menționate de CEO-ul unui alt start-up specializate în IA într-un interviu acordat CNBC în ianuarie. Reuters nu a putut verifica independent această cifră.

„Ancheta noastră indică faptul că DeepSeek a utilizat produse H800 achiziționate legal, și nu H100”, a declarat un purtător de cuvânt al Nvidia în răspunsul la întrebările Reuters privind utilizarea presupusă a acestor cipuri de către compania chineză de IA DeepSeek.

Utilizare militară și locală

Pentru mulți oficiali americani, exportul cipurilor Nvidia este, de asemenea, supravegheat îndeaproape din cauza potențialelor lor aplicații militare. Cu toate acestea, autoritățile americane nu au inclus încă DeepSeek pe o listă neagră comercială și nu au afirmat că Nvidia avea cunoștință de vreo implicare a companiei cu armata chineză.

Dar, din partea sa, China pare să dorească să facă din DeepSeek motorul central al armelor sale de nouă generație. Indispensabilă în licitațiile Armatei Populare de Eliberare, această inteligență artificială locală întruchipează căutarea Beijingului pentru o „suveranitate algoritmică”, eliberându-se de tehnologiile occidentale și revoluționând în același timp planificarea luptelor.

Capacitățile sale, integrate în sisteme de recunoaștere autonomă, roiuri de drone, câini roboți și centre de comandă imersive, permit deja evaluarea în câteva secunde a mii de scenarii tactice.

În paralel cu această frenezia de achiziționare de cipuri, China intenționează să-și doteze arsenalul local. În războiul economic care o opune Statelor Unite, țara a decis să nu mai depindă de GPU-urile americane, cu atât mai mult cu cât campionul său Huawei dispune acum de soluții pentru a-și dezvolta IA. Statul chinez și-a încurajat actorii să nu mai achiziționeze echipamente tehnologice din Statele Unite.

Guvernul chinez justifică decizia sa prin faptul că Huawei, producătorul său local, poate furniza acum GPU-uri capabile să antreneze și să exploateze IA. Modelele actuale, Ascend 910C, au o putere de aproape trei ori mai mare decât cea presupusă a RTX Pro 6000D, iar viitoarele Ascend 920 ar trebui să fie și mai performante.