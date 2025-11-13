Prima potecă tematică din țară inspirată de “Castelul din Carpați”, deschisă la Cetatea Colț din Țara Hațegului / ”Deținem așa de multe lucruri frumoase și nu știm să le valorificăm”

Prima potecă tematică din România, ilustrată cu benzi desenate inspirate de romanul „Castelul din Carpaţi”, de Jules Verne, a fost deschisă spre Cetatea Colţ, din Geoparcul Internaţional UNESCO Ţara Haţegului, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

„Poteca de poveste de la Cetatea Colţ” măsoară aproximativ un kilometru și le oferă vizitatorilor o experiență inedită ce îmbină arta, educația și natura.

De-a lungul potecii, care începe în satul Suseni, din comuna Râu de Mori, sunt amplasate mai multe panouri ilustrate de Șerban Andreescu, autor și ilustrator de benzi desenate, care redau într-o formă grafică, romanul “Castelul din Carpați”, de Jules Verne. Desenele sunt completate de panouri tematice dedicate biodiversității și patrimoniului cultural al zonei Cetății Colț, care face parte din Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului.

“E o idee care a apărut în urmă cu câțiva ani și demersul de punere în practică a fost destul de complicat. Cred că e important e faptul că alături de noi în acest demers au venit oameni din comunitate, care ne-au ajutat în diverse moduri, au venit persoane fizice, instituții și cred că acesta este modul în care noi am reușit să ducem la bun sfârșit ideea noastră”, spune managerul de proiect, Dan Popa.

Panouri bilingve pentru turiști – Cea mai mare parte a informațiilor prezentate pe potecă este disponibilă în limbile română și engleză, pentru a facilita înțelegerea conținutului de către turiștii români și străini.

Primarul comunei Râu de Mori, Flaviu Dilertea, este de părere că proiectul va face zona cetății Colț și mai atractivă.

“Cred că acest traseu este doar începutul unei povești frumoase pentru Castelul din Carpați, să dezvoltăm turismul pornind de la povestea deschisă de Jules Verne, să creăm vizitatorilor, turiștilor, o imagine cât mai realistă a ceea ce a fost în descrierea Castelului din Carpați. Și partea istorică este importantă. Vrem să punem în valoare ceea avem, pentru că noi deținem așa de multe lucruri frumoase și nu știm să le valorificăm. Este un prim pas pentru Castelul din Carpați, pentru Cetatea Colț, ca să poată să fie introdusă pe lista monumentelor vizitate, dorite și căutate”, spune Flaviu Dileretea.

În foișorul amplasat lângă cetate, turiștii pot lăsa un feedback despre experiența trăită, contribuind astfel la dezvoltarea ulterioară a proiectului.