Ministrul Economiei: Vor exista investiţii în grafit / În jurul lui se…

Utilaj folosit la extragerea grafitului
Sursa Foto: Igj.ro

Ministrul Economiei: Vor exista investiţii în grafit / În jurul lui se desfăşoară lupta pe controlul inteligenţei artificiale

Grafitul este elementul în jurul căruia se desfăşoară lupta pentru controlul inteligenţei artificiale şi România are acest mineral, poate să îl producă, dar nu deţine tehnologia pentru exfolierea lui, drept pentru care discută cu toţi care deţin această tehnologie pentru a alege varianta cea mai bună, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, transmite Agerpres.

„Vor exista investiţii în grafit, pentru că este elementul în jurul căruia se desfăşoară lupta pe controlul inteligenţei artificiale. Este un subiect de interes major pentru tot Globul. Limita acestui control nu este la sumele de bani pe care o companie multinaţională le poate plăti pentru nişte ingineri inteligenţi, ci limita este la materia primă, care se numeşte grafen, care se obţine din exfolierea grafitului, care în Europa este în două locuri, care în România este într-un singur loc şi pe care România are obligaţia să-l fructifice, nu dându-l altora, cum s-ar fi aşteptat unii”, a spus Miruţă într-o conferinţă de presă.

El a adăugat că a fost promovată o Hotărâre de Guvern prin care licenţa a fost dată unei societăţii a statului român şi se analizează toate condiţiile comerciale, astfel încât acest mineral să fie „fructificat la preţul corect şi la importanţa strategică adevărată”.

„Pentru asta, analizăm ce poate face statul român, maxim, singur. Procesul de exfoliere a grafitului nu este unul suveranist, este unul cu o tehnologie de ultimă generaţie, pe care România nu o are, pe care aproape nimeni nu o are în lumea asta. Cei care o au sunt interesaţi să o vândă scump sau să o dea strategic, însă cei care au tehnologia nu au mineralul. Noi avem mineralul, nu avem tehnologia. Şi undeva trebuie să ne întâlnim la mijloc. Pentru prima fază în care producerea grafitului presupune o fabrică de baterii este ceva ce România poate să facă. Pentru faza a doua, cu exfolierea grafitului, în acest moment România nu deţine tehnologie. Şi pentru asta eu, ca ministru al Economiei, discut cu toate entităţile pentru a colecta care sunt variantele astfel încât din ce mai multe să o alegem pe cea mai bună”, a explicat ministrul, întrebat despre discuţiile referitoare la grafit pe care le-a avut cu omologul său din Arabia Saudită.

În perioada 7-11 noiembrie, o delegaţie oficială condusă de ministrul Radu Miruţă a efectuat o vizită de lucru în Regatul Arabiei Saudite, cu prilejul participării la cea de-a 26-a întrunire a Adunării Generale a Organizaţiei Mondiale a Turismului – UN Tourism.

Cu această ocazie, ministrul a discutat cu omologul său, Faisal bin Fadhil Al-Ibrahim, ministrul Economiei şi Planificării din Arabia Saudită, despre oportunităţile de a creşte cooperarea economică între cele două state. Subiectele abordate au vizat investiţiile în grafit, dezvoltarea unor domenii schiabile în România, dar şi o conectare directă între crescătorii români de oi şi vaci şi piaţa din Arabia Saudită pentru a elimina intermediarii care, de multe ori, câştigă mai mult decât cei care cresc animalele.

