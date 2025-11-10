Salrom cere bani de la UE pentru procesarea grafitului de la Baia de Fier, Gorj / Compania ar urma să angajeze 300 de persoane / ”România deţine una dintre cele mai pure resurse de grafit din Europa”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Salrom a depus la sfârșitul săptămânii trecute o cerere de finanțare la Comisia Europeană în valoare de 250 de milioane de euro. Este vorba de un nou proiect dedicat procesării grafitului de la Baia de Fier, județul Gorj, anunță Agenția de presă, citată de Radio Craiova.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Proiectul a fost înregistrat în cadrul celui de-al doilea apel de propuneri pentru proiecte strategice lansat de Comisia Europeană.

Noua investiție vizează construirea unei unități integrate care să transforme concentratul de grafit extras din Baia de Fier în produse pentru anod, conforme cu cerințele industriei bateriilor litiu-ion.

300 de angajați

Proiectul va genera un impact economic semnificativ în județul Gorj prin industrializare modernă și formare de competențe în domeniul procesării grafitului.

Pentru operarea noilor linii de producție, Salrom va recruta aproximativ 300 de angajați specializați în operarea echipamentelor avansate și în managementul proceselor automatizate.

Grafitul este o materie primă critică rară, inclusă pe lista UE a materialelor esenţiale pentru tranziţia verde. Este folosit în producţia de baterii pentru vehicule electrice, industria energetică, aerospaţială şi în aplicaţii avansate precum semiconductorii şi grafenul.

„România deţine una dintre cele mai pure resurse de grafit din Europa, iar Salrom devine astfel o companie strategică pentru economia românească în acest context”, precizează societatea.

Conform sursei citate, Salrom are o tradiţie îndelungată în exploatarea şisturilor grafitoase de la Baia de Fier, activitate desfăşurată între anii 1979 şi 2006.

„Expertiza acumulată în extracţia şi procesarea grafitului, împreună cu resursa umană calificată pe care Salrom o deţine şi în prezent, oferă companiei o bază solidă pentru reluarea activităţii în condiţii moderne şi sustenabile, în concordanţă cu standardele europene.

Obţinerea prelungirii licenţei a implicat sute de ore de muncă, documentaţie tehnică riguroasă. Sunt necesare avizări succesive şi dialog constant cu autorităţile implicate. Echipa Salrom a fost şi rămâne motorul acestui proiect, asumându-şi responsabilitatea de a relansa extracţia unei resurse esenţiale pentru industriile viitorului”, menționează Salrom.